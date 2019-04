LOS ANGELES - Belum juga selesai kebaperan gara-gara Avengers: Endgame, penggemar Marvel sudah mendapat asupan baru dari dunia MCU. Update terbaru datang dari Spider-Man: Far from Home yang disebut-sebut sebagai penutup fase 3 MCU.

Baca Juga: Film-film Marvel Cinematic Universe setelah Avengers: Endgame

Pekan lalu, Marvel merilis foto resmi dari film Spider-Man: Far from Home. Foto tersebut memperlihatkan dua tokoh utamanya, yakni Peter Parker alias Spider-Man dan Quentin Beck atau Mysterio.

Mysterio dan Spider-Man terlihat di sebuah ruangan dalam balutan kostum masing-masing. Entah apa yang mereka berdua lihat, namun pandangan keduanya tampak fokus pada sesuatu, atau seseorang, yang sama.

Sebelumnya, Entertainment Weekly juga merilis foto still resmi dari Far from Home. Dalam foto tersebut, Spider-Man dan Mysterio yang seharusnya bermusuhan tampak bersalaman.

Menurut penuturan Jon Watts selaku sutradara, akan ada sedikit twist dalam Spider-Man: Far from Home nanti. Mysterio yang seharusnya menjadi rival Spider-Man, nantinya akan diceritakan membantu sang Manusia Laba-laba melawan musuhnya, Elementals.

"Jika Tony Stark itu semacam mentor Spider-Man di film sebelumnya, kami Pikir akan menarik jika Mysterio berperan sebagai, sebut saja, paman (bagi Spider-Man)," kata Jon Watts seperti dikutip dari ComicBook, Senin (29/4/2019).

Jon Watts menuturkan jika kehadiran Mysterio akan sangat berperan penting dalam upaya Spider-Man melumpuhkan Elementals.

"Ada ancaman di dunia, yakni Elementals. Dan Mysterio adalah seseorang yang sangat mengenal mereka dan ingin memastikan dunia aman dari mereka," jelas Jon Watts.

"Dan Nick Fury memintanya untuk datang dan membantu karena dia adalah satu-satunya yang memahami mereka. Kemudian dia membantu Spider-Man," lanjut Jon Watts.

Baca Juga: Belum Tayang, Spider-Man: Far From Home Sudah Catat Rekor Sony Pictures

Spider-Man: Far from Home akan tayang di bioskop mulai 2 Juli 2019. Ini menjadi film pertama MCU setelah Avengers: Endgame yang sekarang masih bisa dinikmati di bioskop.

(LID)