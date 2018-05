SEOUL - Aktor Lee Jong Suk dan Kim Ji Won akhirnya mengonfirmasi proyek reuni mereka lewat serial See You Again. Sitkom High Kick: Revenge of the Short Legged merupakan proyek terakhir keduanya yang tayang pada 2011-2012.

Kepastian keterlibatan keduanya diungkapkan tim produksi drama tersebut pada 15 Mei 2018. “Lee Jong Suk dan Kim Ji Won menjadi pemeran utama dalam serial terbaru Netflix, See You Again. Para bintang drama tersebut bersama tim produksi telah melakukan table reading pada 19 Mei silam,” ungkap perwakilan drama tersebut.

Serial See You Again akan berkisah tentang dua orang yang berpikir mereka tak akan pernah bertemu kembali. Namun takdir berkata lain. Tanpa mereka ketahui, keduanya telah dijodohkan satu sama lain.

Baca Juga: 5 Drama Korea yang Tayang pada Pertengahan Mei, Nomor Terakhir Kembalinya si Tampan

Drama ini akan digarap oleh Oh Ki Hwan yang berkolaborasi dengan penulis skenario Oh My Venus, Kim Eun Ji. Lee dan Kim pertama kali mendapatkan tawaran bermain dalam See You Again sekitar pertengahan April silam.

Berita itu, pertama kali dirilis oleh kedua agensi artis tersebut, YNK Entertainment (Lee) dan King Kong by Starship (Kim). Meski begitu, belum ada keputusan resmi dari kedua artis tersebut kala itu.

Saat ini, Lee diketahui telah menyelesaikan syuting drama pendek terbarunya, Hymne of Death. Dalam drama itu, dia berperan sebagai dramawan Kim Woo Jin yang jatuh cinta pada sopranos pertama Korea, Yun Sim Deok.

Baca Juga: SBS Tanggapi Isu Penggarapan Romantic Doctor Kim 2

Lakon dalam drama tersebut menjadi proyek reuni bagi Lee dan aktris My Golden Life, Shin Hye Sun yang menjadi lawan mainnya dalam School 2013, sekitar 5 tahun silam. Tak hanya dengan Shin, Lee juga kembali berakting dengan Lee Ji Hoon yang menjadi lawan mainnya dalam serial serupa.

Sementara bagi Kim Ji Won, ini akan menjadi proyek perdananya di layar kaca, pada 2018. Tahun lalu, aktris 25 tahun itu sukses berakting dalam Fight for My Way bersama Park Seo Joon. Drama itu bahkan membawanya meraih trofi Excellence Award Actress in a Miniseries dari KBS Drama Awards 2017.

(edi)