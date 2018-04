JAKARTA - Abdul tampil di panggung Result Show Indonesian Idol 2018 lewat lagu yang dipopulerkan oleh Maroon 5 bertajuk Won't Go Home Without You. Tampil dengan suara khasnya, Abdul membuat Ari Lasso sulit berkedip. Kelima juri pun memberikan standing ovation pada Abdul.

Baca Juga: Di Tengah Ketatnya Kompetisi Indonesian Idol, Maria dan Abdul Tak Pernah Merasa Bersaing

Bunga Citra Lestari (BCL) yang pertama kali berkomentar juga memuji penampilan dari Abdul. Menurutnya lagu Maroon 5 yang dinyanyikan oleh Abdul lebih terdengar seksi. Wajar saja, Abdul tampil membawakan lagu tersebut dengan mengubah tempo musik lebih melow.

"Dul Dul tadi itu seksi banget. Aku tidak expect akan dibawakan dengan aransemen seperti itu, keren banget," kata Bunga Citra Lestari dari meja juri yang dihelat di Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada Senin (23/4/2018).

Sementara itu, Ari Lasso menggarisbawahi komentar BCL dengan mengatakan penampilan Abdul seksi. Bahkan pujian kembali dilontarkan oleh sang pelantun Lirih itu.

"Dul tadi komentar Bunga garis bawahnya seksi banget. Kalau aku ngomong itu kurang lucu, aku ganti penampilan kamu sangat membius. Membius itu kekaguman, gue aja awal Ampe akhir rasanya tidak ingin berkedip," sambungnya.

Tak hanya itu, Judika pun juga tak sanggup berkata-kata, hingga menyebut penampilan Abdul hanya ada satu kata yang mewakilinya yakni, Sakral.

"(Penampilan Abdul itu) Sakral. S itu Seksi, A itu Asik, K itu Keren, R itu Romantis, A itu Abdul, L itu Luar biasa," tutup Judika.

Sebelumnya sebagai pembuka panggung Indonesian Idol 2018 telah tampil terlebih dahulu Kevin berkolaborasi dengan Via Vallen. Keduanya tampil membawakan lagu yang bertajuk Sayang yang memang dipopulerkan oleh Via Vallen.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Baca Juga: Heboh Adu Yel Yel Fans Abdul-Maria Jelang Result Show Indonesian Idol

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere. (lid)

(kem)