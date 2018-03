JAKARTA – Novel yang telah dibaca 8 juta kali karangan Christa Bella yang bertajuk Revan dan Reina diangkat ke layar lebar. Pada Revan dan Reina versi film ini, screenplay ditulis oleh Jujur Prananto sementara filmnya dibesut oleh sutradara Andreas Sullivan.

Film berdurasi 90 menit ini menceritakan hubungan beda usia 3 tahun antara Revan (diperankan Bryan Domani) dan Reina (diperankan Angela Gilsha).

Meskipun mereka telah bersahabat sedari kecil, hubungan mereka lama kelamaan tumbuh menjadi cinta.

Hubungan mereka harus mengalami lika-liku setelah cinta masa lalu Reina, yaitu Fabian (diperankan Irsyadillah) kembali hadir di kehidupannya setelah meninggalkan ia tanpa sebab yang pasti.

Proses syuting yang memakan waktu 15 hari ini mengambil lokasi di Jakarta. Meskipun sempat mengalami proses yang panjang untuk mendapatkan pemainnya, akhirnya duo pesinetron Bryan Domani dan Angela Gilsha berhasil memerankan dua sejoli Revan dan Reina.

“Film ini menceritakan tentang cinta itu tidak bergantung dengan umur. Kedewasaan tidak bergantung dengan umur,” ungkap Agela Gilsha ketika ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan pada Senin, (26/3/2018).

Sebagai film perdana untuk Bryan dan Angela, Bryan membocorkan reaksi perempuan yang pernah pacaran dengan Giorgino Abraham tersebut ketika mendapat tawaran ini.

Ia mengungkapkan, “Dia (Angela Gilsha) pas pertama kali diterima nangis, aku ingat banget. Jadi kan memang lama nyari Reina-nya, sekitar dua minggu lah. Tiba-tiba diakasih tau yang bakal meranin Angela Gilsha, aku sudah lama kenal dia dan alhamdulillah dapet chemistry-nya kita berdua. Terus Angel disuruh tanda tangan terus dia nangis.”

Sebelumnya, Bryan Domani maupun Angela Gilsha memang sering mondar-mandir di layar kaca.

Bryan sempat main di sinetron-sinetron seperti Bastian Steel Bukan Cowok Biasa, Aisyah Putri The Series: Jilbab In Love & Perempuan Di Pinggir Jalan The Series, Kau Seputih Melati, dan Anak Jalanan.

Sementara sang lawan main, Angela Gilsha, beken lewat sinetron-sinetron seperti 7 Manusia Harimau New Generation, Anugerah Cinta, dan Berkah Cinta.

Selain Bryan Domani dan Angela Gilsha, Revan dan Reina juga diperankan banyak selebritis muda tanah air, seperti Irsyadillah, Ajun Perwira, Meisya Amira, Rani Ramadhany, dan masih banyak lagi.

Revan dan Reina dijadwalkan tayang 29 Maret 2018 mendatang.

