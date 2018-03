JAKARTA – Aktor-aktor muda Tanah Air kini sedang dilanda dilema, pasalnya selain disibukkan dengan jadwal syuting yang padat, mereka juga harus mengikuti banyak ujian. Tidak terkecuali pesinetron Bryan Domani, demi mengejar pendidikannya, aktor blasteran Indo-Jerman ini rela ambil ujian paket C.

“Aku habis ujian paket C ya itu lumayan lah agak lega dan kemarin lagi stripping sambil ulangan. Jadi kayak sekarang lega lah. Nggak tahu hasilnya gimana tapi I did my best lah intinya gitu,” ungkap Bryan Domani ketika ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan pada Senin, (26/3/2018).

Ujian paket C sering dikaitkan dengan siswa yang putus sekolah, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak yang men-judge-nya, Bryan menanggapinya dengan santai. “Why? Kenapa harus malu? Anak internasional yang mau dapet ijazah juga harus ikut paket C. Enggak berarti orang itu lebih kurang pinter atau kurang keren atau apa. Pendidikan ya pendidikan. Enggak ada bedanya mau paket A atau apa. Kita semua sama, cara belajar kita juga sama.”

Ujian paket C ini ia ambil karena sebelumnya ia homeschooling. Ketika ditanya alasannya memilih homeschooling. “Karena lebih fleksibel buat aku untuk melakukan hal yang aku cintai. Kalau aku ikut sekolah biasa itu benar-benar dari pagi sampai sore. Aku cinta banget sama kegiatan yang aku lakuin sekarang, entertainment, akting. Jadi kenapa enggak, walaupun aku punya kesibukan, aku juga bisa mempelajari banyak hal akhir-akhir ini,”

Walaupun tidak merasakan indahnya masa-masa SMA seperti kebanyakan remaja, aktor berusia 17 tahun ini tidak merasa kecewa. Karena menurutnya banyak pula anak SMA yang tidak menikmati kehidupannya.

“Banyak banget cara, semua tergantung gimana kamu ngeliatnya. Mungkin aku sedih ga bisa ngerasain bandel-bandel bareng, tapi mereka juga ga bisa ngerasain gimana rasanya syuting sambil sekolah, gimana rasanya menjadi karakter yang lebih tua saat lo masih SMA. Banyak hal, ada pros dan cons nya lah,” ungkap kakak dari Megan Domani ini. Meskipun begitu, ia juga mengaku sempat merasakan kehilangan masa mudanya.

“Ada, ada dikit. Tapi nothing to be dikecewakan. Aku juga ga mau terlalu gimana-gimana. Tanpa aku homeschool aku ga mungkin bisa main di film ini, tanpa homeschool aku ga bisa ketemu kalian, director, producer, dan lainnya. Ketemu artis-artis lain juga. Jadi kayak, aku sangat bersyukur lah. Ga ada yang aku sedihin atau apa” pungkas aktor yang beradu akting dengan aktris Angela Gilsha dalam film Revan dan Reina tersebut.

