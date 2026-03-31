Luna Maya Semringah, Film Suzzanna: Santet Tembus 1 Juta Penonton

JAKARTA - Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa sukses menembus 1 juta penonton sejak tayang perdana di bioskop nasional pada 18 Maret silam. Bagi Luna Maya si pemeran utama dalam film itu, capaian tersebut terasa berkesan dan personal.

“Kebetulan, ini film Lebaran pertamaku tahun ini dan berhasil menembus 1 juta penonton. Rasanya spesial banget,” ujar istri Maxime Bouttier itu saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, pada 30 Maret 2026.

Santet Dosa di Atas Dosa merupakan sekuel ketiga film Suzzanna yang perdana rilis pada 2018. Film yang dibintangi Luna Maya sebagai Suzanna itu langsung mencuri perhatian pencinta film Indonesia dengan total 2,5 juta penonton.

Luna Maya Semringah, Film Suzzanna: Santet Sukses Tembus 1 Juta Penonton. (Foto: Legacy Pictures)

Kemudian, sukses film ini berlanjut dengan perilisan Suzzanna: Malam Jumat Kliwon, pada Agustus 2023. Kala itu, film tersebut sukses membukukan 2,1 juta penonton. “Sukses tersebut membuktikan bahwa Bunda Suzzanna selalu dirindukan penonton Indonesia,” kata Luna.

Produser Sunil Soraya mengungkapkan, penggarapan film Suzzanna merupakan upaya untuk menghidupkan kembali ikon horor yang telah lama melekat pada sosok mendiang Suzzanna Martha Frederika van Osch.

Di sisi lain, sutradara Azhar Kinoi Lubis mengapresiasi antusiasme penonton dalam menikmati Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. “Film ini memang mengusung pendekatan horor kolosal dengan visual megah. Selain ceritanya, kekuatan produksi menjadi daya tarik utama film ini,” ungkap Azhar menambahkan.