Poster Film Aku Harus Mati Tuai Kontroversi, Produser Minta Maaf

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |08:30 WIB
JAKARTA - Rollink Action selaku rumah produksi yang menggarap Aku Harus Mati meminta maaf setelah poster film tersebut menuai kecaman publik karena menampilkan visual iblis yang menakutkan.

Tak hanya soal poster, judul film tersebut juga dianggap netizen bisa memengaruhi psikologis anak muda untuk melakukan bunuh diri. Iwet Ramadhan, Head of Creative Strategic Promotion Rollink Action meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat poster tersebut.

"Kami menyesalkan sekali permasalahan ini dan belajar bagaimana film diperkenalkan di ruang publik. Karena pada akhirnya, poster dan billboard film itu kan sangat disorot oleh warganet,” kata Iwet dalam wawancara daringnya dengan awak media, pada 6 April 2026.

Poster Diprotes, Jumlah Penonton Film Aku Harus Mati Turun Drastis?
Iwet mengakui, kontroversi yang terjadi menjadi pelajaran berharga untuk pihaknya. Terutama, cara mereka menanggapi sebuah permasalahan yang bisa menjadi isu sensitif bagi kelompok masyarakat tertentu.

“Ini menjadi pelajaran bahwa kami harus sangat berhati-hati sekali dalam berucap, berkata, dan melemparkan statement di ruang publik. Ini akan menjadi evaluasi dan peringatan bagi kami untuk membenahi materi promosi," imbuh sang presenter.

Di sisi lain, Iwet Ramadhan mengapresiasi kritik publik terkait materi promo film Aku Harus Mati. Dia berjanji hal tersebut akan menjadi bahan untuk perbaikan internal agar sebuah karya diperkenalkan dengan mempertimbangkan konteks dan sensitivitas.*

Luna Maya Semringah, Film Suzzanna: Santet Tembus 1 Juta Penonton
Film Laut Bercerita: Kisah tentang Harapan, Kehilangan, dan Persahabatan
Film Ghost in the Cell Karya Joko Anwar Sukses Tembus Berlinale Forum 2026
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
