JAKARTA - Kevin Aprilio, peserta berdarah Maluku yang tinggal di Yoyakarta ini langsung menyita perhatian ketiga dewan juri termasuk Maia Estianty, Armand Maulana dan Bunga Citra Lestari di audisi Indonesin Idol 2017 yang ditayangkan oleh RCTI, Selasa 26 Desember 2017.



Gaya swag Kevin rupanya menarik minat mereka. Ditambah juri semakin dibuat terpana juga bedecak kagum kala tembang Ne-Yo, So Sick dinyanyikan oleh Kevin.



"Gue mah demen, alus pisan," komentar Armand.

Hanya, Maia sempat ragu meloloskan Kevin ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, ia diberi kesempatan menyanyikan lagu kedua, Aint No Sunshine yang dipopulerkan Bill Withers.



Lagu kental bernuansa RnB ini akhirnya meluluhkan hati Maia. Janda Ahmad Dhani ini pun langsung setuju mempersembahkan golden ticket kepada Kevin.



"Dari tadi enggak ada RnB. Jadi gue sih iya iya ajalah," kata Maia.





Di sisi lain, Bunga sendiri juga sempat menyarankan kepada Kevin agar terus mengolah kemampuan supaya siap membawakan lagu dengan teknik vokal yang lebih kuat untuk ke depannya.



"I Like. Pokoknya nanti harus bisa yah ditantang nyanyi nada tinggi," ucap Bunga.

