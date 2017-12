JAKARTA - Peserta bernama Jourimanzky alias Riri menambah daftar panjang peraih golden ticket di big audition Indonesian Idol 2017. Remaja berdarah Jerman ini sukses besar menghipnotis dewan juri dengan lagu yang dibawakan.



Menurut Armand Maulana, Riri memiliki pembawaan memukau seperti almarhum Mike Mohede saat berada di pentas.



"Gaya nyanyi kamu tuh kayak Mike Mohede," komentar Armand dalam tayangan RCTI pada Selasa 26 Desember 2017.

Di samping itu, Ari Lasso juga memiliki pemikiran serupa. Lagu milik Adele yang berjudul Chasing Pavement baginya berhasil dinyanyikan oleh Riri dengan spektakuler.



Hampir semua nada yang dinyanyikan remaja 16 tahun ini sama persis seperti yang dibawakan oleh Adele.



"Auranya keluar kalo kamu nyanyi. Kamu keren sekali. Setiap penyanyi itu perlu step meniru dengan baik. Dan kamu melakukan itu di lagu ini," ujar Ari.





Berkat komentar bernada positif itu pulalah, langkah Riri di ajang kontes bergengsi di Indonesia berjalan mulus. Selain mendapatkan golden ticket, Bunga Citra Lestari (BCL) juga mengaku bahagia mendengarkan suara Riri saat tampilkan Chasing Pavement.



"Aku happy banget denger kamu nyanyi itu. You are look gorgeous," puji BCL.

(edi)