JAKARTA - Maia Estianty meleleh dengan penampilan Chandra di audisi Indonesian Idol 2017 yang dipersembahkan Grab Indonesia. Peserta asal Samarinda tersebut bisa menaklukkan hati Maia serta para juri lain setelah membawakan lagu berjudul The Second You Sleep milik Saybia.

"Aku meleleh aku lihat kamu maco sekali. Meleleh hatiku. Beneran deh," ujar Maia lantas tertawa.

Dalam episode yang tayang pada Senin (25/12/2017), Chandra juga menunjukkan suaranya yang terbilang mirip dengan beberapa penyanyi Indonesia. Di antaranya adalah Virza dan Iwan Fals sekaligus memainkan gitar yang ada di tangan kanannya.

Selain Maia, Judika, Ari Lasso, Armand Maulana pun turut memberikan pujian pada Chandra. Pria dengan nomor peserta 10328 tersebut lantas resmi lulus audisi Indonesian Idol yang bekerjasama dengan Grab Indonesia ini.

"Kamu kuat banget. Tadi rock banget ini sudah soft ya," ungkap Judika setelah mendengarkan lagu Pergilah Kasih yang dipopulerkan oleh Chrisye.

"Ada timbre Iwan Falsnya juga lho," tambah Maia.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu Face-to-Face Connection.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab Indonesiamembantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol, #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

Street Audition sendiri telah sukses dihelat di Makassar, Lampung, Aceh, Bali, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan dan Pontianak. Di samping itu, Indonesian Idol 2017 juga sudah menggelar audisi di 5 kota besar lain termasuk Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan Jakarta.

(aln)