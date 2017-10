JAKARTA - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol kembali digelar untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia menjadi bintang. Bekerjasama dengan Grab Indonesia, audisi Indonesian Idol 2017 pada 21-22 Oktober 2017, akan digelar dengan konsep Street Audition di sembilan kota besar di Indonesia, diantaranya Aceh, Balikpapan, Makassar, Bali, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak, dan Lampung.

Tingginya minat peserta untuk menjadi idola tentu membuat Indonesian Idol selalu berusaha membuat masyarakat bisa dengan lebih mudah menjangkau lokasi audisi. Oleh karena itu, dekatkan dirimu dengan mimpimu, jangan menyerah kalah! Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(Baca Juga: Ada Street Audition dari Grab Indonesia, Olla Rosa: Akan ada Bintang Baru di Indonesian Idol 2017)

Bersama Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 mencoba untuk mewujudkan impian para peserta untuk menjadi penyanyi dan idola. Untuk itu, kehadiran Grab Indoensia diharapkan bisa memudahkan transportasi para peserta audisi, untuk semakin dekat dengan impiannya menjadi penyanyi dan idola.

Berikut Okezone lampirkan detail lokasi Street Audition Indonesian Idol 2017, pada tanggal 21-22 Oktober 2017:

1. Aceh:

Hutan Kota, Blang Padang, Café le More, Café Breaktime, Ulee lheu, Museum Tsunami, Pasar Aceh, Hermes Mall, Kapal Apung, Cabai Mamak, UIN Ar-Raniry Aceh

2. Balikpapan:

Taman Bekapal, Monpera, Café Warung Ijo, Lapangan Merdeka, Melawai, Taman Tiga Generasi, Pasar Segar, Ruko Bumi Nirwana, Kemala Beach and Resto, Pasar Impres Kelaun Sayur, Pantai Manggar Segarsari, Hobbies Café, Gedung Benua Putra Kencana

(Baca Juga: Ikut Street Audition Indonesian Idol 2017 Bersama Grab Indonesia di 9 Kota, Dekatkan Diri Raih Impian)

3. Makassar:

Anjungan Pantai Losari, Fort Roterdam, Pasar Segar, Gedung Kesenian, Anjungan Toraja Mandar, Taman Maean, Kampung Popsa, Area HOP Boulevard, Taman KPJ, HOP BTP, Universitas Negeri Makassar Phinisi

4. Bali:

Ekowisata Mangrove Wanasari, Pantai Gunung Payung, Nusa Lembongan, Pohon Bunut Bolong Tree, Rumah Bawah Gala-gala, Bali Marine and Safari Park, Kuil Bawah Laut di Pemuteran, Universitas Udayana

5. Manado:

Megamas, SMA Al akhirat Manado, universitas samratulangi, universitas Manado, universitas klabat, De La Salle, SMA Advent Manado, Sekolah Music Purwacaraka, Toms Yamaha Music School, Michigan Collage, Universitas Sam Ratulangi Manado

(Baca Juga: Citra Scholastika: "Berjuang dan Jangan Lengah!" Pesan Ini Semangati Peserta Street Audition Indonesian Idol 2017 yang Didukung Grab Indonesia)

6. Banjarmasin:

Menara Pandang Banjarmasin, Papilion Café, Menara Pantau Jalan Tendean, Siring Tendean, jalan Lambung Mangkurat dan Masjid Raya, Taman Bekantan Siring, Excelso, Mr Lalu, Café 22+ Banjarmasin, Duta Mall Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat

7. Pekanbaru:

Gale Kakao dan Kopi, Re Caffe Platinum, Lick & Café and Resto, Ghazy Grind and Grill, Waroeng Wahid, Krema Koffie, Kardio Fitness, Mr. Brewok Dining Room, Tong Susu, Carambia Café & Hang out, Warkop Pinggiran 45, Gedung Guru

8. Pontianak:

Canopy Center Coffee House, WK Asiang, Kopitiam, Warung Kopi Winni, Bamboo Café, Alun-Alun Campus, Taman Digulis Untan, What the Food Pancasila, The Art Café, Katulistiwa Park, Universitas Tanjung Pura

9. Lampung:

SMA Fransiskus, SMA Xaverius, SMAN 01, SMAN 02, SMAN 03, SMAN 04, SMAN 05, Universitas Bandar Lampung, Umitra, Darmajaya, Lampung Walk.

(Baca Juga: Bersama Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 Siap Hebohkan Street Audition di 9 Kota)

Bagi para calon peserta Audisi Indonesian Idol 2017, persyaratan yang harus dipenuhi pun sangat mudah. Cukup dengan status kewarganegaraan sebagai WNI berumur 16-27 tahun dan belum pernah memiliki kontrak, calon peserta bisa mengikuti Indonesian Idol 2017 dan mewujudkan cita-citanya menjadi idola.

(fid)