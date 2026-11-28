Kontrak Selesai, Jung Woo Sung Resmi Tinggalkan Artist Company

SEOUL - Jung Woo Sung resmi hengkang dari Artist Company, agensi hiburan yang didirikannya bersama aktor sekaligus sang sahabat, Lee Jung Jae, sedekade silam. Media lokal menyebut, langkah itu diambil sang aktor karena ingin ‘mandiri’.

Tak sendiri, Jung Woo Sung kabarnya membawa serta sang manajer yang telah mengurusinya di Artist Company, sejak tahun 2016. Terkait kabar tersebut, agensi hiburan yang menaungi sederet aktor besar itu pun buka suara.

“Kontrak eksklusif Jung Woo Sung bersama Artist Company telah berakhir. Dia memutuskan tidak memperpanjang kontrak dan meninggalkan perusahaan bersama sang manajer,” tutur agensi tersebut dikutip dari My Daily, pada Sabtu (28/11/2026).

Kontrak Selesai, Jung Woo Sung Resmi Tinggalkan Artist Company. (Foto: Prestige)

Jung Woo Sung mendirikan Artist Company bersama Lee Jung Jae, pada 2016. Agensi tersebut merupakan rumah bagi sederet aktor populer Korea, dari Park Hae Jin, Lim Ji Yeon, Kim Hye Yoon, hingga Cho Yi Hyun.

Tak hanya mengurusi para aktor, agensi tersebut kemudian mengembangkan bisnisnya menjadi produksi film dan drama. Sebelum memutuskan keluar dari Artist Company, Jung Woo Sung mengundurkan diri dari posisinya sebagai executive director agensi tersebut bulan lalu.

Saat ini, Jung Woo Sung segera memulai syuting film terbarunya, Sal Saeng Bu. Awal November 2026, tim produksi film tersebut mengumumkan deretan cast yang terlibat dalam film tersebut. Selain Jung Woo Sung, film itu juga dibintangi oleh Jung Sung Il dan Wi Ha Joon.