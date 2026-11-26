Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 40: Prayoga Terancam Penjara, Sera Kehilangan Kesempatan Terakhir

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah kematian Vonny, Sera dan teman-temannya meninggalkan rumah sakit. Wilda memilih duduk sendirian karena merasa mereka bukanlah teman-temannya. Sebelum pergi, Sera sempat memeluk dan mencium kepala Wilda. Namun, setelah ditinggalkan, Wilda justru menangis hingga Bimo datang menjemputnya. Di tempat lain, Prayoga yang ditahan di sel terus teringat kejadian saat ia menawarkan cokelat kepada Vonny hingga perempuan itu jatuh. Sementara itu, Marvin diam-diam telah menukar kotak cokelat milik Prayoga dengan kotak yang dibelinya. Ia kemudian membakar bukti peracunan untuk menghilangkan jejak. Di tengah situasi tersebut, Clara menolak ikut Marvin ke hotel karena sudah muak dengan sikapnya.

Malam harinya, Sera masih terpukul dan sulit menerima kenyataan bahwa Vonny meninggal akibat diracun di rumah ayah kandungnya sendiri. Ia tidak bisa menceritakan rahasia tersebut kepada siapa pun, termasuk Lita. Kenzi dan Bebeto juga ikut resah. Kenzi mengetahui kemungkinan motif di balik kejadian itu, yakni status Sera sebagai anak kandung Prayoga. Ia khawatir Sera justru ikut terancam. Larasati yang melihat berita kematian Vonny turut terpukul dan menawarkan bantuan kepada Sera untuk menuntaskan kasus tersebut. Sementara itu, hasil pemeriksaan forensik menunjukkan hanya satu cokelat yang mengandung racun, yaitu cokelat yang dimakan Vonny. Rekaman CCTV juga memperlihatkan Prayoga memaksa Vonny menerima cokelat tersebut. Polisi pun bertekad menjerat Prayoga, meski ia bersikeras telah difitnah dan menuduh Larasati sebagai dalangnya.

Clara kemudian menjenguk Prayoga dan meminta ayahnya berkata jujur. Namun, Prayoga tetap menyalahkan Larasati tanpa menjelaskan alasan di balik tuduhannya karena tidak ingin Clara mengetahui masa lalunya dengan perempuan itu. Kecewa dengan sikap sang ayah, Clara menyatakan tidak sanggup lagi berhubungan dengannya jika terbukti bersalah. Di rumah sakit, Wilda yang masih berduka justru meluapkan amarah kepada Clara yang datang melayat. Ia juga menuduh Sera tidak benar-benar menyayangi Vonny karena bukan anak kandungnya. Wilda mengambil alih seluruh urusan jenazah, mulai dari memandikan hingga memakamkan Vonny tanpa menunggu Sera.

Bahkan, Wilda menutup pintu mobil jenazah tepat di depan wajah Sera. Sera sempat mengejar mobil tersebut sebelum akhirnya Kenzi menolong dan mengantarnya ke makam. Akankah Sera bisa menghadapi kehilangan Vonny sekaligus mempertahankan hubungannya dengan Wilda?

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(kha)

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