Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 225: Kondisi Jihan Memburuk!

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Armand memaksa Mayang bertemu di Taman Cendana karena mencurigainya sebagai orang di balik pemasangan videotron yang membongkar dugaan bisnis haramnya. Mayang membantah tuduhan tersebut dan mengingatkan bahwa Armand memiliki banyak musuh, termasuk Dipa yang mungkin ingin membalas dendam. Pertengkaran mereka semakin memanas hingga Armand mencekik Mayang. Jihan yang melihat kejadian itu berusaha menyelamatkan ibunya, tetapi justru terjatuh terguling di tangga setelah Armand menepis tangannya dengan kasar.

Mayang segera membawa Jihan ke Arcadia Hospital dengan bantuan petugas taman. Di sana, Armand kembali mengancam Mayang agar tidak mengungkap penyebab sebenarnya dari kecelakaan tersebut. Setelah sadar, Jihan menjalani pemeriksaan USG dan sempat mendengar detak jantung calon bayinya. Namun, Dokter Caroline menjelaskan bahwa detak jantung janin terdengar sangat lemah sehingga kehamilannya berisiko mengalami keguguran. Jihan pun harus menjalani rawat inap dan observasi lebih lanjut.

Kondisi Jihan semakin membuat Mayang tertekan. Ketika Jihan mencoba menceritakan kejadian di taman, Mayang justru menyangkal dan memanipulasi ingatan putrinya karena takut ancaman Armand terbongkar. Jihan akhirnya meragukan ingatannya sendiri dan percaya bahwa dirinya hanya terpeleset. Sementara Novan terus mendampingi Jihan tanpa mengetahui kejadian sebenarnya, Mayang diam-diam menyimpan kemarahan kepada Armand karena telah membahayakan putrinya dan calon cucunya.

Di sisi lain, Pak Prama mulai menyelidiki sosok di balik pemasangan videotron. Dion menemukan bahwa pemesanan dilakukan menggunakan identitas palsu atas nama Rahmad Kurniawan dan dibayar tunai melalui minimarket. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berjaket hoodie yang sengaja menyembunyikan wajahnya. Namun, penyelidikan di gudang Horizon Logistik justru tidak membuahkan hasil karena Armand telah lebih dahulu membersihkan seluruh jejak barang ilegal. Armand bahkan berpura-pura kooperatif di hadapan polisi, sembari diam-diam mencari tahu siapa orang yang berani menyerangnya.

Akankah Jihan mempertahankan kehamilannya di tengah kondisi yang mengkhawatirkan? Sampai kapan Mayang sanggup menyembunyikan keterlibatan Armand dalam kecelakaan tersebut?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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