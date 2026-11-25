Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 39: Cokelat Membawa Petaka, Sera Dihadapkan Kenyataan Pahit

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Marvin mematikan sebagian besar CCTV di ruang tamu rumah Prayoga sebelum pergi mencari Clara yang kabur. Tanpa disadarinya, Vonny datang menemui Prayoga sambil membawa sebuah map. Prayoga kemudian memaksa Vonny mengambil cokelat hijau dari kotak cokelat Swiss miliknya. Marvin yang memantau melalui CCTV langsung bergegas pulang, tetapi semuanya sudah terlambat. Vonny telah memakan cokelat beracun tersebut hingga kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Situasi semakin rumit ketika polisi datang dan menemukan Vonny tergeletak, sementara Prayoga masih memegang kotak cokelat. Prayoga pun langsung diborgol sebagai tersangka pembunuhan.

Kabar kematian Vonny menjadi pukulan berat bagi Sera dan orang-orang terdekatnya. Saat sedang memasak sop buntut resep sang ibu bersama Kenzi dan Alea, Sera menerima telepon dari polisi hingga akhirnya pingsan. Setibanya di rumah sakit, ia menangis histeris melihat jenazah Vonny. Wilda juga diliputi penyesalan karena sempat bertengkar hebat dengan ibunya sebelum kejadian. Sera berusaha menguatkan Wilda, tetapi kesedihannya semakin dalam ketika polisi menyampaikan dugaan keracunan dan meminta izin autopsi. Ia mengetahui bahwa Prayoga, ayah kandungnya sendiri, diduga terlibat dalam kematian Vonny. Sera bahkan menyalahkan dirinya hingga mencakari tangannya sendiri, sebelum Kenzi berusaha menenangkan dan menghentikannya.

Sampai kapan Marvin mampu menyembunyikan keterlibatannya dalam kematian Vonny, sementara Sera harus menghadapi kenyataan pahit tentang ayah kandungnya sendiri?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terbaik Itu Kamu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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