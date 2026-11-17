Hiburan Premium, Harga Spesial: Paket StreamMORE Vision+ dari CelcomDigi Hanya RM5 per Bulan

JAKARTA – Kabar baik bagi para penggemar drama dan komedi Indonesia di Malaysia. Vision+, platform layanan streaming OTT terkemuka di Indonesia, resmi menjalin kerja sama dengan CelcomDigi untuk menghadirkan paket StreamMORE.

Melalui paket ini, CelcomDigi dan Vision+ menghadirkan akses yang lebih mudah ke beragam program hiburan Indonesia sekaligus mendekatkan pelanggan dengan tayangan favorit mereka.

Lewat kerja sama ini, pelanggan CelcomDigi dapat menikmati langganan Vision+ Premium yang dilengkapi kuota data 5GB dengan harga RM5 per bulan selama masa promosi. Dengan demikian, pelanggan mendapatkan akses ke hiburan premium Indonesia sekaligus kuota data untuk menikmati tayangan secara lebih nyaman, dengan harga yang kompetitif.

Kehadiran paket StreamMORE juga bertepatan dengan peluncuran sejumlah judul yang tengah menarik perhatian penonton. Pelanggan dapat menikmati berbagai serial orisinal Vision+, termasuk drama komedi Pay Later 2 yang dibintangi Amanda Manopo, Kenny Austin, dan Fajar Sadboy; Terikat Janji yang menghadirkan Arya Saloka dan Asha Assuncao; Terbaik Itu Kamu yang dibintangi Jefri Nichol dan Salsabila Andriani; serta Ternyata Ini Cinta yang menampilkan Eca Aura dan Ari Irham.

Menghadirkan deretan talenta ternama Indonesia dengan alur cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, Vision+ berupaya menjembatani perbedaan budaya melalui kisah-kisah yang relevan dan dapat dinikmati oleh masyarakat Malaysia maupun diaspora Indonesia.