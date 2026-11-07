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Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Kembali Beraksi dalam Series VISION+ Pay Later 2 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |14:00 WIB
Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Kembali Beraksi dalam Series VISION+ <i>Pay Later 2</i> 
Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Kembali Beraksi dalam Series VISION+ Pay Later 2. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – VISION+ segera menayangkan musim kedua series populer Pay Later. Dalam sekuelnya ini, Amanda Manopo dan Fajar Sadboy kembali berperan sebagai kakak adik, Tika dan Umar.   

Series Pay Later 2 dipastikan menyuguhkan komedi yang disisipi konflik keluarga, persoalan finansial, hingga kisah asmara yang penuh kejutan. Anda bisa menonton series Pay Later 2 di sini.

Melalui trailer resminya, penonton diajak mengikuti perjalanan Tika (Amanda Manopo), seorang selebtok yang hidup dari konten, followers, dan engagement. 

Setelah berusaha membangun kembali imej dan kariernya, Tika justru harus berhadapan dengan masalah baru yang datang dari keluarganya sendiri. Umar (Fajar Sadboy), adik Tika, terjerat judi online dan pinjaman online. 

Keputusan Umar menggunakan uang kuliah hingga terlilit utang membuat keluarga mereka harus menghadapi berbagai konsekuensi. Tika pun berada dalam posisi sulit karena harus membantu keluarganya sekaligus berjuang membangun kembali kariernya.

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