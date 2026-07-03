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Sinopsis, Cast, dan Link Nonton Film Wedding Agreement di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |22:30 WIB
Sinopsis, Cast, dan Link Nonton Film <i>Wedding Agreement</i> di VISION+
Sinopsis, Cast, dan Link Nonton Film Wedding Agreement di VISION+. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Wedding Agreement menjadi salah satu film drama romantis Indonesia yang bisa Anda tonton melalui VISION+. Film ini menghadirkan kisah pernikahan Tari dan Bian yang tidak dimulai dengan cinta.

Tari dan Bian membangun rumah tangga mereka karena sebuah kesepakatan yang menyakitkan. Kini, film ini bisa Anda tonton secara streaming di VISION+ dengan mengklik link ini

Bian setuju untuk menikahi Tari hanya untuk memenuhi keinginan orangtuanya. Namun, cintanya masih dimiliki sang mantan kekasih, Sarah. Film ini menawarkan konflik percintaan, pernikahan, dan masa lalu.

Sinopsis Wedding Agreement

Film Wedding Agreement berkisah tentang Tari dan Bian yang menikah karena perjodohan keluarga. Bagi Tari, pernikahan adalah janji yang harus dijalani dengan sepenuh hati. 

Namun bagi Bian, pernikahan yang dijalaninya hanya bentuk kepatuhan kepada orangtua. Setelah menikah, Bian justru memberikan sebuah perjanjian kepada Tari. 

Ia ingin pernikahan mereka berjalan hanya sebagai formalitas, karena hatinya masih mencintai Sarah. Tari pun harus menerima kenyataan bahwa rumah tangga yang baru dijalaninya tak seindah harapan.

Meski begitu, Tari tetap berusaha menjadi istri yang baik dan mempertahankan pernikahan mereka. Di sisi lain, Bian mulai dihadapkan pada kebimbangan antara Tari dan Sarah. 

Bian perlahan mulai melihat ketulusan Tari yang selalu ada di sisinya. Hubungan mereka pun berkembang menjadi perjalanan penuh emosi. Ada luka, rasa kecewa, harapan, dan pilihan sulit yang harus dihadapi Tari dan Bian.

Konflik Cinta yang Bikin Ikut Terbawa Perasaan

Film Wedding Agreement menghadirkan konflik rumah tangga yang memperlihatkan sulitnya menjalani hubungan ketika salah satu hati masih tertinggal di masa lalu.

Tari menjadi sosok kuat dan sabar dalam menghadapi pernikahan yang penuh tekanan. Sementara Bian harus belajar memahami arti komitmen, terutama ketika ketulusan Tari perlahan mengubah cara pandangnya.

Kehadiran Sarah membuat cerita semakin rumit. Ia menjadi bagian dari masa lalu Bian yang belum selesai, sekaligus ujian besar bagi hubungan Bian dan Tari.

 

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