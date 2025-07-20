Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

VISION+ Gandeng CelcomDigi Hadirkan Layanan Streaming di Malaysia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |17:53 WIB
VISION+ Gandeng CelcomDigi Hadirkan Layanan Streaming di Malaysia
VISION+ Gandeng CelcomDigi Hadirkan Layanan Streaming di Malaysia (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – VISION+, platform OTT terkemuka dari Indonesia, resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan CelcomDigi Berhad (CelcomDigi), operator telekomunikasi digital terbesar di Malaysia. Kolaborasi ini diluncurkan secara resmi pada 17 Juli 2025. Melalui integrasi API dan penawaran bundling eksklusif, CelcomDigi menghadirkan berbagai pilihan paket VISION+ yang dirancang khusus untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar.

Salah satu paket unggulan adalah SpeedStream VISION+ dengan 5G 49 seharga RM49, yang menawarkan akses penuh ke VISION+ Premium, internet 4G/5G tanpa batas dengan kecepatan hingga 48 Mbps, hotspot tanpa batas, serta panggilan tak terbatas selama 30 hari.

Selain itu, tersedia juga paket StreamMORE VISION+ dengan harga lebih terjangkau, yakni RM14.90 untuk masa aktif 30 hari. Paket ini memberikan akses ke VISION+ Premium dan kuota 5 GB internet berkecepatan tinggi, dan hadir dalam dua varian: satu untuk pelanggan prabayar dan satu lagi khusus untuk pelanggan pascabayar CelcomDigi.

Dengan berbagai opsi ini, pelanggan dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menikmati beragam konten hiburan berkualitas dari Indonesia melalui VISION+.

Pelanggan di Malaysia kini dapat menikmati berbagai konten populer Indonesia, mulai dari VISION+ Originals, short series/micro-drama, sinetron Indonesia, konten anak, channel TV premium dengan fitur catch-up, konser musik, dokumenter, dan program unggulan milik MNC Media & Entertainment lainnya, semuanya tersedia secara eksklusif di Malaysia dan dapat ditonton pada dua perangkat secara bersamaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement