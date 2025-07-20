VISION+ Gandeng CelcomDigi Hadirkan Layanan Streaming di Malaysia

JAKARTA – VISION+, platform OTT terkemuka dari Indonesia, resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan CelcomDigi Berhad (CelcomDigi), operator telekomunikasi digital terbesar di Malaysia. Kolaborasi ini diluncurkan secara resmi pada 17 Juli 2025. Melalui integrasi API dan penawaran bundling eksklusif, CelcomDigi menghadirkan berbagai pilihan paket VISION+ yang dirancang khusus untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar.

Salah satu paket unggulan adalah SpeedStream VISION+ dengan 5G 49 seharga RM49, yang menawarkan akses penuh ke VISION+ Premium, internet 4G/5G tanpa batas dengan kecepatan hingga 48 Mbps, hotspot tanpa batas, serta panggilan tak terbatas selama 30 hari.

Selain itu, tersedia juga paket StreamMORE VISION+ dengan harga lebih terjangkau, yakni RM14.90 untuk masa aktif 30 hari. Paket ini memberikan akses ke VISION+ Premium dan kuota 5 GB internet berkecepatan tinggi, dan hadir dalam dua varian: satu untuk pelanggan prabayar dan satu lagi khusus untuk pelanggan pascabayar CelcomDigi.

Dengan berbagai opsi ini, pelanggan dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menikmati beragam konten hiburan berkualitas dari Indonesia melalui VISION+.

Pelanggan di Malaysia kini dapat menikmati berbagai konten populer Indonesia, mulai dari VISION+ Originals, short series/micro-drama, sinetron Indonesia, konten anak, channel TV premium dengan fitur catch-up, konser musik, dokumenter, dan program unggulan milik MNC Media & Entertainment lainnya, semuanya tersedia secara eksklusif di Malaysia dan dapat ditonton pada dua perangkat secara bersamaan.