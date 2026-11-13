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Dara Sarasvati Ungkap Pesan Mendalam di Film Piye To Kih?, Belajar Saling Menghargai

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |21:30 WIB
Dara Sarasvati Ungkap Pesan Mendalam di Film <i>Piye To Kih?</i>, Belajar Saling Menghargai
Dara Sarasvati Ungkap Pesan Mendalam di Film 'Piye To Kih?'. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
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JAKARTA - Memadukan komedi, drama, dan romansa, film Piye To Kih? mendadak jadi sorotan. Bukan sekadar film, Piye To Kih? juga dinilai menyimpan pesan sosial yang mendalam. Hal itu disampaikan oleh Dara Sarasvati yang didapuk sebagai pemeran utama wanita bernama Sukma. 

Aktris cantik ini membeberkan bahwa film terbarunya sarat akan pesan moral mengenai pentingnya menghargai keberagaman di tengah masyarakat. 

Dara juga menuturkan, jalan cerita Piye To Kih? mengajak penonton agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai sudut pandang.

"Perbedaan itu sebenarnya punya sekali banyak makna ketika kita mau mengilhaminya atau meresapi itu," ujar Dara Sarasvati saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Sehingga akhirnya kita bisa tidak mudah menghakimi, menjustifikasi seseorang, dan bisa hidup damai dalam perbedaan," lanjutnya.

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