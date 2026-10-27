Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sherina Munaf Pilih Jadi Gelas Kosong saat Perankan Nea di Film Filosofi Teras

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |20:00 WIB
Sherina Munaf Pilih Jadi Gelas Kosong saat Perankan Nea di Film <i>Filosofi Teras</i>
Sherina Munaf perankan karakter Nea di film Filosofi Teras.
A
A
A

JAKARTA - Aktris sekaligus musisi Sherina Munaf membagikan pengalaman emosionalnya saat didapuk memerankan karakter Nea dalam film adaptasi buku karya Henry Manampiring, Filosofi Teras.

Tak sekadar menguras air mata di depan kamera, Sherina mengakui jalan cerita karakternya sangat beririsan dengan realitas pahit yang kini dialami masyarakat, salah satunya ketakutan akan kehilangan pekerjaan.

Berperan sebagai tulang punggung keluarga, Sherina dituntut mengeksplorasi spektrum emosi yang dalam.

Ia menyebut menangis bukanlah hal baru baginya, namun menyajikannya secara jujur di depan kamera menjadi sebuah tantangan tersendiri.

"Menjawab pertanyaan tadi, seberapa berat memerankan Nea, aku rasa tiap peran itu pasti ada challenges-nya. Kalau tadi bilang mengeksplorasi range emosi baru gitu ya, sebenarnya sih, karena itu baru ditampilkan di publik. Kalau di rumah sendiri, nangis juga sering, ya enggak? Cuman sekarang ada Mas Fandi nemenin di kamera," kata Sherina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

(Foto: Ravie Wardani/Okezone)
(Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/206/3250428//endy_arfian-IxtO_large.JPG
Endy Arfian Pakai Trik Bedakan Aroma Parfum Demi Perankan Dua Karakter Kembar di Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/612/3249730//berikut_deretan_artis_perempuan_yang_bantu_langsung_karhutla-1DEP_large.jpg
Daftar Artis Perempuan Berani yang Terjun Langsung Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/206/3249586//boris_bokir_curhat_kenakalan_masa_kecil-Nok7_large.jpg
Bintangi Film Yang Disebut Nakal, Boris Bokir Curhat Kenakalan Masa Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/206/3248803//casting_film_pirunduk-9zNj_large.JPG
Urban Legend Banjar Pirunduk Diangkat ke Layar Lebar, Teror Ilmu Hitam Mengintai Warga Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/206/3247574//mawar_eva_film-dnI6_large.jpg
Mawar De Jongh Akui Punya Sifat People Pleaser, Belajar Sembuh Lewat Karakter Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/206/3247548//mvp_pictures_hadirkan_hungry_ghost_festival-3QwY_large.jpg
MVP Pictures Hadirkan Hungry Ghost Festival, Bawa Penonton Kenali Tradisi dan Teror Ghost Month
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement