Sherina Munaf Pilih Jadi Gelas Kosong saat Perankan Nea di Film Filosofi Teras

JAKARTA - Aktris sekaligus musisi Sherina Munaf membagikan pengalaman emosionalnya saat didapuk memerankan karakter Nea dalam film adaptasi buku karya Henry Manampiring, Filosofi Teras.

Tak sekadar menguras air mata di depan kamera, Sherina mengakui jalan cerita karakternya sangat beririsan dengan realitas pahit yang kini dialami masyarakat, salah satunya ketakutan akan kehilangan pekerjaan.

Berperan sebagai tulang punggung keluarga, Sherina dituntut mengeksplorasi spektrum emosi yang dalam.

Ia menyebut menangis bukanlah hal baru baginya, namun menyajikannya secara jujur di depan kamera menjadi sebuah tantangan tersendiri.

"Menjawab pertanyaan tadi, seberapa berat memerankan Nea, aku rasa tiap peran itu pasti ada challenges-nya. Kalau tadi bilang mengeksplorasi range emosi baru gitu ya, sebenarnya sih, karena itu baru ditampilkan di publik. Kalau di rumah sendiri, nangis juga sering, ya enggak? Cuman sekarang ada Mas Fandi nemenin di kamera," kata Sherina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).