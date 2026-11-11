Film Indonesia Berpeluang Tembus Festival Internasional, Alternativa 2027 Buka Pendaftaran!

JAKARTA - Sineas Indonesia punya kesempatan untuk membawa karya film ke panggung internasional melalui Alternativa Film Festival (AFF) 2027. Festival film yang berfokus pada karya-karya dengan isu sosial ini kembali membuka pendaftaran gratis bagi para pembuat film dari kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Pendaftaran dibuka mulai 29 Oktober 2026 hingga 1 Maret 2027. Tak hanya kesempatan memperkenalkan karya kepada penonton internasional, festival edisi keempat ini juga menyiapkan total hadiah sebesar US$120.000 atau sekitar Rp1,9 Miliar yang akan dibagikan melalui tujuh kategori penghargaan.

Alternativa Film Festival merupakan bagian dari Alternativa, inisiatif perfilman nirlaba yang didirikan oleh Arsen Tomsky dan didukung oleh inDrive. Festival ini mencari film yang mengangkat persoalan sosial dan memiliki potensi mendorong perubahan positif di masyarakat.

Pada edisi 2027, pendaftaran dibuka untuk film panjang berdurasi minimal 40 menit dari sineas Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Sementara itu, kategori film pendek dengan durasi maksimal 40 menit secara khusus dibuka bagi sineas asal Afrika.

Berbagai jenis film dapat didaftarkan, mulai dari fiksi, dokumenter, animasi, hingga film hybrid dari semua genre. Syaratnya, karya tersebut telah selesai diproduksi setelah 1 Januari 2026.