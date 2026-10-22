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Bintangi Film Yang Disebut Nakal, Boris Bokir Curhat Kenakalan Masa Kecil

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |20:00 WIB
Bintangi Film <i>Yang Disebut Nakal</i>, Boris Bokir Curhat Kenakalan Masa Kecil
Boris Bokir Curhat Kenakalan Masa Kecil. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
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JAKARTA - Komika sekaligus aktor Boris Bokir mengenang kenakalan masa kecilnya saat terlibat dalam proyek film layar lebar terbarunya yang bertajuk Yang Disebut Nakal.

Komika berdarah Batak ini blakblakan membeberkan salah satu kenakalannya di masa lalu, yakni sengaja tidak datang ke tempat les padahal orangtuanya telah melunasi biayanya.

"Nakalnya dulu paling saya ini, sudah dibayarin les tapi enggak datang ke tempat les," ungkap Boris Bokir sembari tertawa saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Boris kini melihat konsep kenakalan anak dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, anak yang kerap dicap nakal belum tentu berniat buruk, melainkan hanya membutuhkan arahan serta pemahaman yang tepat dari orangtua.

Lebih lanjut, Boris berpendapat bahwa anak-anak yang kerap diberi label nakal sebenarnya hanya perlu didengarkan terlebih dahulu.

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