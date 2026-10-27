Kisahnya Viral, Perjuangan Emmy Saelan dan Wolter Mongisidi Bakal Diangkat ke Layar Lebar

JAKARTA - Belakangan ini, nama Emmy Saelan dan Wolter Monginsidi kembali menarik perhatian warganet. Sebuah konten di media sosial yang mengangkat kisah keduanya ramai diperbincangkan, membawa cerita tentang dua tokoh perjuangan ini kembali ke tengah percakapan publik. Menariknya, kisah mereka kini juga hadir melalui medium berbeda, yaitu film layar lebar.

Kisah Emmy Saelan, seorang perawat sekaligus pejuang perempuan asal Makassar, diangkat ke dalam film EMMY yang turut membawa cerita perjuangannya dengan Wolter Monginsidi kepada penonton masa kini. Film produksi Denny Siregar Production ini juga akan meramaikan The 21st Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF). Kehadirannya memunculkan pertanyaan menarik: apa yang membuat kisah kedua tokoh ini kembali relevan untuk dibicarakan, dan bagaimana film EMMY membawa kisah mereka lebih dekat kepada generasi sekarang?

Menariknya, EMMY tidak hanya mengandalkan latar sejarah dan perjuangan. Denny Siregar Production justru memberikan ruang lebih besar pada romansa, empati, dan sisi kemanusiaan. Pendekatan ini cukup menarik untuk dibahas, terutama jika melihat bagaimana rumah produksi tersebut dikenal melalui karya-karya seperti Kupu-Kupu Kertas dan Tanah Runtuh.

Dalam pemberitaan salah satu artikel redaksi pada 28 September 2026, Denny Siregar menjelaskan bahwa perubahan pendekatan tersebut berkaitan dengan keinginan untuk mendengarkan dinamika dan kebutuhan penonton.

“Kami mendengarkan dinamika dan keinginan penonton,” ujar Denny Siregar melalui salah satu artikel redaksi (28/09/26).

Ia juga menjelaskan bahwa EMMY akan memberikan ruang lebih besar pada unsur romansa, empati, dan sisi kemanusiaan dibandingkan fokus pada konflik, politik, sejarah, dan aksi yang padat. Pernyataan ini memunculkan satu hal yang menarik untuk diperhatikan: apakah penonton akan melihat EMMY sebagai sesuatu yang berbeda dari karya-karya Denny Siregar Production sebelumnya?

Sebab, mengangkat cerita sejarah ke layar lebar memang punya tantangan tersendiri. Penonton tidak selalu datang dengan bekal pengetahuan tentang tokoh atau peristiwa yang diceritakan. Karena itu, hubungan antarkarakter, konflik personal, dan emosi bisa menjadi pintu masuk yang membuat cerita terasa lebih dekat. Sejarah yang awalnya terasa jauh pun berpotensi menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami dan dirasakan.