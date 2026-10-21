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Unik, Film PIYE TO KIH? Suguhkan Drama Komedi Beda Alam

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |20:54 WIB
Unik, Film PIYE TO KIH? Suguhkan Drama Komedi Beda Alam
Film Piye to kih
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JAKARTA - Industri perfilman Tanah Air kembali diwarnai dengan suguhan drama komedi berjudul PIYE TO KIH?. Film ini mengangkat premis menggelitik sekaligus menyentil lewat tagline: “Udah beda alam, beda agama pula… piye to kih?”

Dalam trailer resminya, film ini memperlihatkan lika-liku hidup Mukidi (diperankan oleh Heri Chandra), seorang pria yang mati-matian ingin membuktikan diri pantas untuk melangkah ke pelaminan. Bukannya sukses, hidupnya justru makin ambyar.

Di tengah keterpurukan itu, Mukidi justru bertemu Sukma (Dara Sarasvati), sosok perempuan misterius dari alam lain. Tak berhenti sampai di situ, jalinan asmara mereka kian runyam karena keyakinan keduanya pun berbeda.

Meski menyuguhkan unsur supranatural, film keluaran Rumah produksi MIRACLE Pictures ini menegaskan humor yang dihadirkan berakar dari keruwetan nasib Mukidi. Film ini juga mengemas pesan hangat mengenai nilai persahabatan, kehangatan keluarga, kejujuran, hingga keberanian seseorang untuk bangkit memperbaiki diri.

Kekacauan hidup Mukidi semakin jenaka berkat kehadiran dua sahabatnya, Gendut (Sutrisno Agung) dan Penyok (Eko Dunung), yang tak sekadar melontarkan tawa, melainkan menjadi saksi jatuh bangun sang tokoh utama.

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Topik Artikel :
Piye To Kih Berita Film Film
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