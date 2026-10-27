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Endy Arfian Pakai Trik Bedakan Aroma Parfum Demi Perankan Dua Karakter Kembar di Film

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |16:01 WIB
Endy Arfian Pakai Trik Bedakan Aroma Parfum Demi Perankan Dua Karakter Kembar di Film
Endy Arfian
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JAKARTA - Memerankan dua karakter dalam satu film tentu bukan perkara mudah. Apalagi jika keduanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang. 

Tantangan inilah yang dihadapi Endy Arfian saat membintangi film Kembar Tak Sama. Dalam film tersebut, Endy memerankan Bimo dan Raka. 

Memerankan dua karakter sekaligus membuat Endy harus bisa membedakan masing-masing karakter mulai dari pembawaan, gaya, hingga latar belakang keluarga yang berbeda. Endy pun menyiapkan pendekatan tersendiri agar penonton bisa mengenali perbedaan keduanya.

Tak hanya mengandalkan ekspresi wajah, gestur, dan gaya rambut, aktor itu bahkan membeli sejumlah parfum dengan aroma berbeda untuk membantu membangun karakter Bimo dan Raka.

Endy mengaku mempelajari kedua tokoh secara terpisah sebelum berusaha berpindah dari satu karakter ke karakter lainnya saat syuting.

“Prosesnya lumayan challenging karena kalau aku sih approach-nya satu-satu ya. Karakter Bimo dulu aku pelajarin, baru aku lanjut ke karakter Raka,” ujar Endy saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

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Topik Artikel :
artis Film Indonesia Endy Arfian
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