Cara Lazuardy Nasution dan Dinda Mahira Tumbuhkan Chemistry dalam Sinetron Harimau Putih Terikat Cinta

JAKARTA - Lazuardy Nasution dan Dinda Mahira mengungkapkan pengalaman mereka terlibat dalam sinetron baru MNC Pictures, Harimau Putih Terikat Cinta, yang bakal tayang di MNCTV, pada 16 November 2026.

Sinetron Harimau Putih Terikat Cinta akan menyuguhkan perpaduan teknologi modern dan live action dengan jalan cerita romansa, fantasi, serta aksi. “Sesuai genrenya, kami memerlukan imajinasi total untuk berakting,” ujar Lazuardy.

Di lain pihak, Dinda Mahira mengaku, karakternya dalam sinetron itu memiliki keterikatan tersendiri dengan kepribadiannya. “Aurel ini, karakternya sedikit sama dengan aku di real life,” katanya.

Lebih lanjut sang aktris mengatakan, “Aurel itu punya jiwa kepemimpinan yang baik, orangnya detail, tahu apa yang dia mau. Sedikit banyak itu semua mirip sama aku. Dari segi penampilan juga sama dengan aku di real life.”

Meski baru pertama kali beradu akting dengan Lazuardy Nasution, namun Dinda mengaku, tak sulit menumbuhkan chemistry bersama sang aktor. Diskusi dan reading bareng menjadi jalan terbaik bagi mereka menumbuhkan chemistry.