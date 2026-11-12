Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 25: Masa Lalu Terkuak, Prayoga Ayah Kandung Sera?

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 25: Masa Lalu Terkuak, Prayoga Ayah Kandung Sera? (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 25 bercerita tentang Bimo dan Wilda yang menghina Bebeto dan Lita di pesta. Bimo memancing amarah Bebeto dengan menyebutnya sebagai ‘fighter cadangan’.

Bimo bahkan menyebut, Mahar Fit sebagai tempat di mana para fighter pecundang berkumpul. Sementara Wilda mengejek Lita sebagai mantan napi yang hanya datang untuk membungkus makanan.

Saat sepatu Lita terlepas dan ditertawakan, Bebeto dengan tulus memasangkannya kembali lalu menggandeng Lita pergi dari pesta itu. Di sisi lain, Sera dan Kenzi berhasil mendekati Bisam tepat ketika Prayoga melobinya dengan penuh gaya

Padahal ia nyaris jatuh dan Marvin sengaja melepaskan pegangannya saat difoto. Bisam justru mengaku sudah berinvestasi di Mahar Fit, memberikan kartu namanya kepada Sera dan Kenzi, lalu menunjukkan minat pada Temani, pinjol milik Marvin yang dirahasiakan.

Prayoga murka dan melampiaskannya pada Sera dan Kenzi di depan para tamu. Ia menghina asal-usul Sera sebagai anak pungut, tetapi Kenzi berani membantahnya dan menegaskan Sera mengajarinya menghargai diri sendiri.

Setelah Clara membawa Prayoga pergi, Sera berterima kasih kepada Kenzi karena telah membelanya. Di parkiran, Sera cs merayakan keberhasilan mendapat investor, sampai Alea mengirim link film dokumenter yang mengungkap Bisam sebagai mafia sawit.