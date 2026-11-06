Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 88: Marco Berusaha Meloloskan Diri dari Penyekapan

Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 88: Marco Berusaha Meloloskan Diri dari Penyekapan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 88 bercerita tentang Saga dan Andi yang nekat mendatangi markas Spider untuk mencari keberadaan Tristan, pengedar narkoba yang diduga menyekap Marco.

Meski sempat mendapat penolakan hingga terlibat perkelahian, Saga akhirnya berhasil mendapatkan bantuan Adrian dan anak-anak Spider. Situasi semakin genting ketika Luna mengabarkan titik lokasi terakhir Marco.

Tanpa membuang waktu, Saga bersama Andi dan Spider bergerak menuju gudang tempat Marco disekap. Sementara Dewa dan anak buahnya juga menyusul untuk menyelamatkan sang anak.

Di tengah penyekapan, Marco berusaha meloloskan diri, tetapi aksinya gagal setelah anak buah Tristan memergokinya. Sementara itu, Saga memutuskan masuk ke dalam gudang seorang diri demi menyelamatkan Marco

Akankah Saga berhasil membebaskan Marco sebelum anak buah Tristan menyadari kedatangannya? Atau, justru mereka akan terjebak dalam situasi yang jauh lebih berbahaya?