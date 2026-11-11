Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 24: Kenzi Tolak Kembali ke Raga

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sera, Kenzi, Lita, dan Bebeto menghadiri pesta Evernight dengan satu tujuan, yakni mendapatkan investor untuk Mahar Fit. Mereka kemudian berpencar untuk mencari peluang bertemu calon investor. Di waktu yang sama, Prayoga datang bersama Clara dan Marvin. Prayoga bahkan menyembunyikan kursi rodanya agar terlihat sehat di hadapan para investor. Sementara itu, Wilda dan Bimo yang awalnya menghabiskan waktu di kafe turut memutuskan datang ke pesta. Wilda sendiri masih menyimpan kekesalan karena merasa Vonny lebih memperhatikan Sera dibandingkan dirinya.

Salah satu sosok yang menjadi incaran semua pihak adalah Pak Bisam, investor yang dikenal sulit ditemui. Sera dan Prayoga sempat bertemu hingga saling melontarkan sindiran. Namun, Pak Bisam justru berusaha menghindari mereka karena bosan terus-menerus dimintai bantuan uang. Situasi berubah ketika Kenzi dan Bebeto secara tidak sengaja menolong Pak Bisam yang mengalami kram kaki. Keduanya memberikan saran kesehatan sederhana dengan tulus hingga membuat Pak Bisam terkesan. Kedekatan tersebut membuat Sera dan Lita terkejut ketika Pak Bisam justru menyapa Kenzi dan Bebeto dengan akrab.

Melihat kesempatan itu, Sera mendorong Kenzi untuk mempresentasikan Mahar Fit. Meski sempat gugup, Kenzi akhirnya mampu menyampaikan gagasannya dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa Mahar Fit dibangun dari rasa sayang dan kepercayaan, bukan semata-mata hubungan darah. Mendengar penjelasan Kenzi, Pak Bisam tampak tersentuh. Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, pengawalnya lebih dulu membawa investor tersebut pergi. Sera tetap memberikan pujian kepada Kenzi dengan menyebutnya "perfect", sementara Bebeto memeluk Kenzi dengan haru.

Di sisi lain, Wilda memperkenalkan Bimo sekaligus mengumumkan bahwa Nouvelle Beauty akan menjadi sponsor Raga. Ketika Prayoga hendak mencari tahu tentang CEO Temani, Wilda justru mengungkap bahwa Bram, kekasihnya yang telah meninggal, merupakan penyandang dana Temani. Mendengar hal tersebut, Marvin langsung pucat karena rahasia itu berkaitan dengan dirinya. Bimo pun mulai mencurigai bahwa Temani sebenarnya milik Marvin dan melihat peluang untuk memanfaatkannya. Tak berhenti di situ, Wilda juga mengungkap kepada Prayoga bahwa Sera ternyata bukan kakak kandungnya.