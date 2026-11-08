Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 22: Rahasia 26 Tahun Larasati dan Kencan Pertama yang Nyaris Batal

Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 22: Rahasia 26 Tahun Larasati dan Kencan Pertama yang Nyaris Batal. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 22 bercerita tentang pagi hari di rumah Kenzi yang seharusnya diawali dengan kabar membahagiakan. Bebeto mengaku, mendapat tawaran interview sebagai staf peneliti di Makassar.

Namun Bebeto terpaksa menolak tawaran tersebut karena tidak tega meninggalkan Kenzi dan Alea yang sedang kesulitan. Namun Kenzi dan Alea malah mendorong Bebeto untuk berangkat.

Mereka pun heboh menyiapkan kemeja, dasi, dan dokumen, seolah sedang mengantar orang yang paling mereka banggakan. Sayangnya, semangat Bebeto justru menjadi bumerang.

Di ruang interview, ia terlalu bersemangat hingga mengkritik PT Rimba Mineral, perusahaan yang mengundangnya untuk wawancara karyawan baru. Merasa gagal dan malu, Bebeto memilih bekerja di Mahar Fit agar Kenzi dan Alea tidak kecewa.

Hingga akhirnya rahasia itu terbongkar, Kenzi justru mengaku bangga pada Bebeto. Baginya, pengorbanan Bebeto jauh lebih berharga daripada sekadar pekerjaan di Makassar.