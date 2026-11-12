Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 94: Akhirnya, Luna Menyadari Perasaannya untuk Saga

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 94: Akhirnya, Luna Menyadari Perasaannya untuk Saga. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 94 bercerita tentang Luna yang mulai menyadari perasaannya pada Saga. Di tengah kebingungan menghadapi kedekatannya dengan Marco, Luna memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya kepada Martha.

Ia mengaku, sosok yang benar-benar dicintainya adalah Saga. Namun, kebahagiaan itu belum sepenuhnya bisa ia rasakan karena Luna justru takut semuanya sudah terlambat. Pasalnya, Saga terlihat semakin menjauh dan seolah tak ingin lagi memperjuangkannya.

Situasi semakin membuat Luna gelisah ketika Mila terang-terangan mengajak Saga untuk pergi bersama ke Prom Night. Akankah Luna hanya diam melihat Saga semakin dekat dengan Mila?

Di sisi lain, misteri di balik kematian Rifky mulai menemukan titik terang. Prisil tanpa sengaja mendengar percakapan Dewa yang mengungkap fakta mengerikan. Dewa mengakui, dirinya adalah orang yang telah menghabisi Rifky.

Pria itu bahkan membayar Reno untuk menutupi kejahatannya. Pengakuan itu menjadi rahasia besar yang bisa menyeret Dewa ke dalam masalah hukum. Namun, mampukah Prisil menyimpan informasi penting tersebut tanpa membuat Dewa curiga?

Sementara itu, Dewa terus berusaha menghilangkan jejak kejahatannya agar tidak semakin dicurigai oleh polisi. Ia mengatur Bayu untuk menyamar sebagai teman Reno dan memberikan uang dengan cerita yang telah disiapkan.

Sayangnya, rencana tersebut justru menimbulkan kecurigaan baru. Mira mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita Bayu, terutama ketika melihat cara pria itu memberikan uang.

Kecurigaan Mira pun berpotensi membuka kembali rangkaian kebohongan yang selama ini berusaha disembunyikan Dewa. Di tengah berbagai persoalan tersebut, Saga juga masih bergulat dengan rasa bersalah akibat masa lalunya.

Setelah mengetahui bahwa Mad Dog merupakan pembunuh Ryan, Saga semakin tertekan karena dirinya selama ini ikut membantu menutupi kejahatan tersebut. Perasaan bersalah membuat Saga merasa tidak pantas mendapatkan cinta Luna.