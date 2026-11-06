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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 210: Bryan Ungkap Sosok di Balik Penyamaran Ryan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 210: Bryan Ungkap Sosok di Balik Penyamaran Ryan
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 210: Bryan Ungkap Sosok di Balik Penyamaran Ryan. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 210 bercerita tentang Henry yang meminta Bryan membantu menjebak Gilang dengan menghubunginya dan mengatur pertemuan. 

Henry menugaskan Michael dan Daniel untuk menangkap Gilang dalam keadaan hidup agar bisa diinterogasi mengenai keberadaan Ryan. Namun, rencana tersebut tak bisa dijalankan karena nomor Bryan tidak aktif. 

Daniel kemudian meminta anak buahnya melacak identitas, alamat, dan lokasi pemilik nomor tersebut. Sementara itu, Davina meminta agar Henry dan Veronika berhenti membahas Ryan saat mereka bertemu di depan kafe. Hal itu karena dia masih sakit hati.

Armand kemudian memerintahkan Gilang untuk segera menemukan dan membunuh Bryan malam itu juga. Gilang pun berusaha menghubungi Bryan kembali, sementara tim Henry mulai menyusun langkah untuk menjebak Rama.

Sena mendapat kabar mengejutkan bahwa Bryan adalah orang yang dahulu disuruh menyamar sebagai Ryan dan terbang ke Phuket menggunakan identitas Ryan. 

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