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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 89: Ini Pengorbanan Saga yang Membuka Rahasia Dewa

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |17:30 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 89: Ini Pengorbanan Saga yang Membuka Rahasia Dewa
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 89. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di tengah kecemasan menanti keselamatan Saga yang kritis akibat luka tembak demi menyelamatkan Marco, Dewa akhirnya berhasil membebaskan putranya dari tangan Tristan. Keberhasilan itu seharusnya membawa kelegaan, namun justru menyisakan tanda tanya besar. 

Edwin mulai mencurigai keterlibatan Dewa dalam insiden penembakan tersebut, dan kecurigaan itu perlahan menjadi ancaman yang tidak bisa lagi diabaikan. 

Sementara itu, Saga berjuang antara hidup dan mati, hingga sebuah pertemuan di alam bawah sadarnya dengan Luna seolah menjadi alasan baginya untuk tetap bertahan.

Di sisi lain, Prisil yang terdesak setelah perceraiannya dengan Roman, kembali nekat mencari pria kaya demi menyambung hidup. Namun, aksinya di sebuah kelab malam justru berakhir memalukan ketika ia dipergoki istri pria yang didekatinya. Lebih buruk lagi, Roman menyaksikan kejadian tersebut dan semakin jijik kepadanya. 

Prisil pun harus menelan kenyataan pahit bahwa jalan untuk kembali dekat dengan Mila semakin sulit. Sementara itu, Mila justru mulai diam-diam tertarik kepada Saga dan berencana mendekatinya, sebuah perasaan yang tumbuh di saat yang paling tidak terduga.

Saga akhirnya berhasil melewati masa kritis dan mulai mendapatkan perawatan, disambut kelegaan Luna, Marco, dan orang-orang terdekatnya. Namun, pengorbanan Saga demi menyelamatkan Marco membuat Dewa diliputi pertanyaan besar. Mengapa Saga rela mempertaruhkan nyawanya demi anak yang selama ini justru memiliki hubungan rumit dengannya? 

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