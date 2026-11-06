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Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 21: Rahasia Hilangnya Zara Terungkap, Larasati Mulai Buka Hati

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |20:10 WIB
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 21: Rahasia Hilangnya Zara Terungkap, Larasati Mulai Buka Hati
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 21: Rahasia Hilangnya Zara Terungkap, Larasati Mulai Buka Hati. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 21 bercerita tentang Larasati yang mengerahkan polisi dan media untuk menggerebek kantor judi online milik Prayoga. Namun upaya itu gagal karena Marvin langsung mengosongkan kantor setelah mendapat bocoran.

Keberhasilan itu membuat Marvin merasa berjasa, tetapi Prayoga justru mulai mencurigainya. Di hadapan Bimo, Prayoga bahkan menyebut Marvin sebagai ‘tikus’ yang paling dibencinya. 

Sementara itu, Larasati harus menghadapi pemberitaan negatif setelah penggerebekan gagal. Prayoga pun merilis video klarifikasi dan memberinya waktu 24 jam untuk meminta maaf.

Di Mahar Fit, Sera dan Lita mulai membersihkan bangunan hingga menemukan seekor tikus yang mengingatkan Sera pada bekas kantornya, Novelle Beauty. Kenzi dan Bebeto datang membantu menghancurkan tembok. 

Mereka kemudian melihat Larasati menjadi sasaran pemberitaan. Kenzi mengakui, dunia promotor bisa sangat gelap dan Sera berjanji untuk lebih berhati-hati. Suasana mencair lewat tantangan plank, sebelum Sera memberikan buku paket SMA agar Kenzi bisa melanjutkan sekolah.

Di sisi lain, Clara mengungkapkan kecurigaannya bahwa Marvin berselingkuh dan ingin mengakhiri pernikahan mereka. Namun, Prayoga menolak karena tidak adanya perjanjian pranikah bisa membuat Marvin menuntut Velox dan RAGA. 

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