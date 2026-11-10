Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 23: Selimut Bayi Ungkap Petunjuk Asal-Usul Sera

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sera menangis sambil memegang jam tangan almarhum ayahnya, Alvian, di Mahar Fit. Kenzi memergokinya, lalu menenangkan Sera yang takut dan sedih karena belum sempat membuat ayahnya bangga, serta cemas dengan identitas keluarga kandungnya. Kenzi menegaskan bahwa asal-usul tidak mengubah siapa Sera sekarang, dan menghiburnya Sementara itu, Lita membawa Larasati dan Doni ke Mahar Fit untuk menawarkan investasi. Larasati menilai tempat itu belum berkelas, meski Bebeto dan Fischo berusaha keras membujuknya dengan aksi tinju ke perut Fischo. Larasati akhirnya memberi syarat: jika mereka mendapat minimal satu angel investor di pesta malam ini, ia akan mempertimbangkan bergabung.

Sera mengunjungi rumah Alvian bersama Kenzi dan menyatakan ingin mencari orang tua kandungnya. Vonny, yang mengira Kenzi calon kekasih Sera. Di sini Vonny teringat flashback 15 tahun lalu, ketika Rizal mengaku bahwa Sera sebenarnya bernama Zara, anak Larasati yang ia culik atas permintaan Bu Tyas, karena Larasati hamil anak Prayoga. Alvian dan Vonny syok, namun Alvian memutuskan menghadapi semuanya demi Sera. Vonny hanya memberikan sebuah kardus berisi barang bayi Sera dan diam-diam meminta maaf dalam hati, karena tak bisa membuka rahasia. Di sisi lain, Wilda dan Bimo melihat mobil Buyung keluar dari rumah itu.

Di taman, Sera dan Kenzi piknik sambil memeriksa isi kardus. Mereka bercanda soal telur rebus, lalu menemukan selimut bayi berhias beruang cokelat tanpa label. Kenzi menduga selimut itu buatan tangan dan orang tua kandung Sera bukan dari kalangan ekonomi sulit. Sera menangis karena merasa dirinya diinginkan. Di rumah Alvian, Bimo diperkenalkan Wilda sebagai brand ambassador. Saat Vonny tahu Bimo petarung Raga milik Prayoga, ia panik dan melarang Wilda berhubungan dengannya, sehingga Wilda marah dan merasa Vonny selalu membatasinya. Flashback 5 tahun lalu juga menunjukkan Alvian pergi menemui Prayoga untuk menyelamatkan Sera dari penjara, dan itulah terakhir kali Vonny melihatnya.

Di Selaras Residence, selimut bayi Sera nyaris terlihat oleh Larasati ketika kardus jatuh, tetapi Kenzi sempat menyembunyikannya. Larasati lalu mengabarkan pesta malam itu dan mengirim koper berisi pakaian mewah untuk Sera, Kenzi, Lita, dan Bebeto. Mereka heboh mencoba baju, termasuk Kenzi yang canggung dan Bebeto yang celananya robek. Sementara itu, Prayoga menyuruh Clara dan Marvin mencari sponsor baru untuk Raga di garden party serta menyelidiki pemilik aplikasi pinjol Temani, yang membuat Marvin pucat karena dialah pemiliknya.