Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 93: Kepercayaan Vera Runtuh, Masa Lalu Saga Kembali Jadi Persoalan

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Vera hancur setelah mengetahui bahwa Andi dan Tina ternyata sering bertemu diam-diam. Merasa dikhianati oleh pacar sekaligus sahabatnya sendiri, Vera tidak bisa menerima kenyataan tersebut dan langsung memutuskan hubungannya dengan Andi. Melihat kondisi Vera, Luna berusaha menenangkan sahabatnya itu. Ia kemudian mengajak Vera untuk mencari tahu kebenaran secara langsung dari Tina agar kesalahpahaman di antara mereka bisa terungkap.

Di sisi lain, Marco mulai memilih mengalah dan merelakan Luna bersama Saga. Namun, keputusan tersebut justru tidak membuat hubungan Luna dan Saga berjalan mudah. Saga merasa dirinya tidak pantas untuk Luna karena masih menyimpan kesalahan besar dari masa lalunya. Perasaan itu membuat Saga ragu untuk memperjuangkan kedekatannya dengan Luna, meski Marco sudah bersedia mundur.

Sementara itu, Reno akhirnya memutuskan menyerahkan diri kepada polisi demi keselamatan ibunya. Namun, sebelum Reno dibawa kembali ke penjara, Mira menyampaikan pengakuan mengejutkan kepada Edwin. Ia mengungkapkan bahwa selama Reno dipenjara, ada seseorang yang diam-diam mengirimkan amplop berisi uang ke rumah mereka. Mira menduga uang tersebut sengaja diberikan agar Reno bersedia mengaku sebagai pembunuh Rifky. Mendengar informasi itu, Edwin mulai mencurigai adanya pihak lain yang berada di balik kasus pembunuhan Rifky.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, kondisi Luna akhirnya pulih dan ia bersiap menjenguk Saga. Kedekatan keduanya semakin terasa ketika mereka saling menunjukkan perhatian. Namun, suasana berubah setelah Mila datang menjenguk Saga dengan membawa boneka berukuran besar yang telah disemprot parfum miliknya. Mila sengaja melakukan hal tersebut agar Saga selalu mengingat dirinya. Kehadiran Mila pun menambah dinamika di tengah kedekatan Luna dan Saga, terlebih Marco kini sudah memilih untuk merelakan Luna.

Apakah Saga mampu memperjuangkan perasaannya kepada Luna meski masih dihantui kesalahan masa lalu? Sementara itu, siapa sosok misterius yang selama ini mengirimkan uang kepada keluarga Reno, dan benarkah ada dalang lain di balik pembunuhan Rifky?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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