Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 92: Edwin Terus Memburu Reno, Hubungan Vera Mulai Terancam

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna dan Marco kembali dihadapkan pada berbagai masalah yang semakin rumit. Di tengah situasi tersebut, kejadian tak terduga mulai mengancam orang-orang di sekitar mereka. Sementara itu, Dewa mulai menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Edwin. Mengetahui hal tersebut, Dewa pun harus lebih waspada terhadap pergerakan Edwin yang terus mengawasinya.

Di sisi lain, hubungan Vera dan Andi yang baru dimulai justru terancam oleh kesalahpahaman. Kedekatan Andi dengan Tina sebenarnya merupakan bagian dari rencana kejutan ulang tahun. Namun, Vino salah mengartikan kebersamaan mereka hingga memicu persoalan baru. Situasi ini pun berpotensi mengganggu hubungan Vera dan Andi yang masih seumur jagung.

Ketegangan semakin meningkat ketika Edwin mengerahkan polisi untuk mencari Reno yang kabur dari penjara. Pencarian tersebut bahkan membawa Edwin hingga ke rumah ibu Reno. Langkah Edwin ini membuka kemungkinan munculnya persoalan baru yang melibatkan orang-orang terdekat Reno. Di tengah berbagai konflik yang terjadi, rahasia masa lalu dan kesalahpahaman yang belum terselesaikan membuat keadaan semakin sulit diprediksi.

Akankah Edwin berhasil menemukan Reno setelah mendatangi rumah ibunya? Sementara itu, mampukah Vera dan Andi melewati kesalahpahaman yang dipicu oleh Vino sebelum hubungan mereka semakin renggang?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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