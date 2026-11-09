Sinopsis Episode 1 Pay Later 2: Tika Syok, Umar Berutang Rp50 Juta

JAKARTA - Original series Pay Later 2 resmi memulai penayangan perdananya pada 5 November 2026. Dua episode perdana langsung dirilis sekaligus dan Anda bisa menonton gratis episode 1 melalui aplikasi VISION+ dan RCTI+.

Series komedi-drama produksi Scovi Films itu dibintangi Amanda Manopo (Tika Lavenia), Fajar Sadboy (Umar), Kenny Austin (Jefri), Raihaanun (Rosanna), Sarah Felicia (Yuyun), serta deretan aktris lainnya. Anda bisa menonton Pay Later 2 dengan mengklik tautan ini.

Episode 1 Pay Later 2 yang berjudul Karena Hutang Setitik, Rusak Sekeluarga bercerita tentang Tika yang sedang Live di Instagram untuk mempromosikan jajanan favoritnya, cireng pedas. Siaran itu terpotong suara gaduh dari ruang tamu.

Ternyata, ada dua debt collector yang sedang menunggu dan Umar mengaku memakai paylater atas nama Tika untuk deposit judi online. Tak tanggung-tanggung dana yang dipinjamnya mencapai Rp50 juta.

Emosi Tika meledak seketika. Dia berteriak dari teras rumah, sementara Umar kabur ke atas genteng. Sayangnya, amukan itu direkam para tetangga dan menyebar di media sosial. Pengikut Tika yang semula 50.000 tinggal 5.000 dan sejumlah klien pun ikut meninggalkannya.

Tekanan datang pula dari dalam rumah. Keluarga berdebat soal siapa yang harus melunasi utang tersebut. Bu Tantri menegaskan itu urusan bersama karena mereka keluarga. Namun Tika curiga, ujung-ujungnya ia sendiri yang akan menanggung utang sang adik.

Umar pun berjanji akan membantu mencari pekerjaan, namun dilarang sang ibu karena baru masuk kuliah. Suasana semakin panas ketika orangtua Tika mulai membahas penjualan rumah, sebuah rencana yang ditolak mentah-mentah oleh Tika.

Setelah konten make-up, memasak, dan cerita horornya tak membuahkan hasil, Tika memutuskan mencari pekerjaan. Wawancara kerja daring yang ia jalani pun penuh kekacauan, mulai dari salah mengira perusahaan perikanan sebagai agensi periklanan sampai lupa mematikan filter alien.