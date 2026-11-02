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Nurdin Tewas saat Ritual Tumbal, Keira Jadi Target Kutukan Berikutnya di Episode 6 Serial POTE VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |23:02 WIB
Nurdin Tewas saat Ritual Tumbal, Keira Jadi Target Kutukan Berikutnya di Episode 6 Serial POTE VISION+
POTE
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JAKARTA – Teror di Pulau Marunda semakin mengerikan! Upaya Nurdin menculik Disa untuk dijadikan tumbal ritual justru berakhir tragis. Rencana yang seharusnya menjadi bagian dari ritual misterius itu gagal dan membuat Nurdin kehilangan nyawanya. 

Namun, kematian Nurdin ternyata bukan akhir dari teror. Keira yang menyaksikan langsung kejadian tersebut kini justru menjadi target kutukan berikutnya dalam original series VISION+, POTE Episode 6. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Sejak kedatangan Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci (Kiara McKenna), dan Keira (Fergie Brittany) ke Pulau Marunda, berbagai kejadian aneh terus menghantui mereka. Misi awal untuk membantu warga menghadapi wabah misterius perlahan berubah menjadi pengalaman penuh ketakutan setelah mereka mulai berhadapan dengan rahasia kelam yang berkaitan dengan Telaga Terlarang. 

Berbagai peristiwa misterius yang terjadi sebelumnya juga membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Hilangnya Suci, ketegangan antara tim medis dan warga, hingga kemunculan ancaman yang sulit dijelaskan membuat Pulau Marunda terasa semakin tidak aman. 

Di balik semua kejadian tersebut, ada misteri yang perlahan mulai memperlihatkan sisi mengerikannya. Memasuki Episode 6, ketegangan semakin meningkat ketika Nurdin melakukan tindakan nekat dengan menculik Disa untuk dijadikan tumbal ritual. Tindakan tersebut membawa situasi ke arah yang semakin berbahaya. 

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Topik Artikel :
Series Vision+ Vision+ POTE
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