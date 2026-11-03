Amanda Manopo Sebut Fajar Sadboy Mudah Baper dan Ngambek saat Syuting Pay Later 2

JAKARTA - Amanda Manopo membongkar pengalaman unik selama menjalani syuting series VISION+ Pay Later 2. Bukan soal adegan sulit atau jadwal syuting yang padat, Amanda justru dibuat heran dengan tingkah Fajar Sadboy.

Fajar yang berperan sebagai adik Amanda, disebut-sebut sampai terbawa perasaan saat beradu akting dengan Sarah Felicia yang berperan sebagai Yuyun.

Cerita itu diungkap Amanda dalam konferensi pers Pay Later 2, pada 2 November 2026. Keduanya sempat membahas karakter Yuyun yang menjadi salah satu karakter baru dalam musim kedua series tersebut.

Saat ditanya soal upaya Fajar membangun chemistry dengan Yuyun, Amanda langsung menyebut bahwa lawan mainnya itu justru terlalu terbawa suasana. “Kalian penasaran kan? Dia (Fajar) geragas, baperan!” ujar Amanda.

Fajar pun tidak membantah pernyataan Amanda Manopo. Ia justru menjelaskan, dirinya berusaha membawa perasaan ke dalam adegan agar ekspresi yang ditampilkan terasa lebih nyata.

“Kalau cuma sekadar berekspresi kecintaan doang mah semua orang bisa. Tapi untuk membawa suasananya ini yang sulit. Karena Umar harus bisa menampilkan rasa cintanya ke Yuyun,” ungkap Fajar.