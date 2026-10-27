Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kutukan POTE Mulai Menebar Ketakutan di Episode 5, Nonton di VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |22:02 WIB
Kutukan POTE Mulai Menebar Ketakutan di Episode 5, Nonton di VISION+ 
POTE
A
A
A

JAKARTA – Suasana Pulau Marunda semakin jauh dari kata tenang. Setelah berbagai kejadian misterius menghantui tim medis, ancaman yang selama ini sulit dijelaskan mulai memicu ketakutan di kalangan warga. 

Situasi semakin genting dalam original series VISION+, POTE Episode 5, yang menghadirkan babak baru dari misteri kelam di pulau tersebut. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Kedatangan Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci (Kiara McKenna), dan Keira (Fergie Brittany) ke Pulau Marunda awalnya bertujuan membantu warga menghadapi wabah misterius. Namun, misi kemanusiaan itu perlahan berubah menjadi pengalaman penuh ketegangan setelah mereka mengetahui adanya misteri yang menyelimuti Telaga Terlarang. 
Hilangnya Suci pada episode sebelumnya semakin memperkeruh keadaan. Di tengah pencarian yang belum membuahkan jawaban, hubungan Sarah dan Fandy juga diwarnai perselisihan. Sementara itu, warga mulai mempertanyakan kehadiran tim medis, membuat situasi di pulau tersebut semakin sulit dikendalikan. 

Memasuki Episode 5, suasana berubah semakin mencekam ketika sebuah kejadian mengerikan mengguncang warga. Kepanikan mulai menyebar, membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang selama ini dibayangkan. 
Kejadian tersebut juga memperkuat dugaan bahwa misteri POTE bukan sekadar cerita yang diwariskan dari masa lalu. Di tengah ketakutan yang meluas, tim medis harus menghadapi kenyataan bahwa situasi di Pulau Marunda semakin berbahaya. Penjelasan yang masuk akal terasa semakin sulit ditemukan, sementara berbagai pertanyaan mengenai kejadian-kejadian sebelumnya masih belum terjawab. 

Ancaman yang mengintai pun membuat siapa pun sulit merasa aman. Seiring meningkatnya kepanikan warga, rahasia di balik Telaga Terlarang semakin menarik perhatian. Apakah kejadian-kejadian yang berlangsung di pulau itu saling berkaitan? Dan benarkah ada kutukan yang mulai mengincar orang-orang di sekitar mereka? Jangan lewatkan kelanjutan kisah menegangkan original series VISION+, POTE. 

Ikuti perjuangan Sarah dan tim medisnya saat menghadapi misteri Pulau Marunda yang semakin kelam dan teror yang kian sulit dihindari. Download VISION+ dan jangan lupa aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- per bulan dan saksikan episode terbaru POTE hanya di VISION+. 

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Series Vision+ Vision+ POTE
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/598/3250325//amanda_manopo_dan_kenny_austin_di_pay_later_2-S7dc_large.JPG
Amanda Manopo Bikin Heboh di Teaser Trailer Serial Pay Later 2 VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/598/3249868//series_pote-fQIc_large.jpeg
Episode 4 Series Vision+ POTE: Kutukan Kian Mengancam Pulau Marunda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/598/3249391//pote-KmBg_large.JPG
Kiara McKenna Hilang, Teror Pulau Marunda Makin Mencekam Episode 3 VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/598/3249386//patlater-5SWp_large.JPG
VISION+ Rilis Teaser Poster Serial Pay Later 2, Amanda Manopo Kembali Hadir dengan Fajar Sadboy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/598/3248879//vision_plus-QHVK_large.JPG
Beli Motorola moto G77 power, Bonus Subscription VISION+ untuk Streaming Konten Favorit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/598/3248757//pay_later_2-iWOK_large.jpg
Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Reunian dalam Pay Later 2, Segera di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement