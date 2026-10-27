Kutukan POTE Mulai Menebar Ketakutan di Episode 5, Nonton di VISION+

JAKARTA – Suasana Pulau Marunda semakin jauh dari kata tenang. Setelah berbagai kejadian misterius menghantui tim medis, ancaman yang selama ini sulit dijelaskan mulai memicu ketakutan di kalangan warga.

Situasi semakin genting dalam original series VISION+, POTE Episode 5, yang menghadirkan babak baru dari misteri kelam di pulau tersebut. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Kedatangan Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci (Kiara McKenna), dan Keira (Fergie Brittany) ke Pulau Marunda awalnya bertujuan membantu warga menghadapi wabah misterius. Namun, misi kemanusiaan itu perlahan berubah menjadi pengalaman penuh ketegangan setelah mereka mengetahui adanya misteri yang menyelimuti Telaga Terlarang.

Hilangnya Suci pada episode sebelumnya semakin memperkeruh keadaan. Di tengah pencarian yang belum membuahkan jawaban, hubungan Sarah dan Fandy juga diwarnai perselisihan. Sementara itu, warga mulai mempertanyakan kehadiran tim medis, membuat situasi di pulau tersebut semakin sulit dikendalikan.

Memasuki Episode 5, suasana berubah semakin mencekam ketika sebuah kejadian mengerikan mengguncang warga. Kepanikan mulai menyebar, membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang selama ini dibayangkan.

Kejadian tersebut juga memperkuat dugaan bahwa misteri POTE bukan sekadar cerita yang diwariskan dari masa lalu. Di tengah ketakutan yang meluas, tim medis harus menghadapi kenyataan bahwa situasi di Pulau Marunda semakin berbahaya. Penjelasan yang masuk akal terasa semakin sulit ditemukan, sementara berbagai pertanyaan mengenai kejadian-kejadian sebelumnya masih belum terjawab.

Ancaman yang mengintai pun membuat siapa pun sulit merasa aman. Seiring meningkatnya kepanikan warga, rahasia di balik Telaga Terlarang semakin menarik perhatian. Apakah kejadian-kejadian yang berlangsung di pulau itu saling berkaitan? Dan benarkah ada kutukan yang mulai mengincar orang-orang di sekitar mereka? Jangan lewatkan kelanjutan kisah menegangkan original series VISION+, POTE.

Ikuti perjuangan Sarah dan tim medisnya saat menghadapi misteri Pulau Marunda yang semakin kelam dan teror yang kian sulit dihindari. Download VISION+ dan jangan lupa aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- per bulan dan saksikan episode terbaru POTE hanya di VISION+.

(kha)

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