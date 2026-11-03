Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Balik Lagi di Serial Pay Later 2 VISION+, Sekali Coba Semua Kena!

JAKARTA – Setelah sukses dengan musim pertamanya, VISION+ kembali menghadirkan kelanjutan kisah Tika dan keluarganya lewat original series “Pay Later 2”. Kali ini, masalah hutang bukan satu-satunya hal yang harus dihadapi Tika. Urusan keluarga, karier, sampai percintaan ikut meramaikan hidupnya.

Dibintangi Amanda Manopo, Fajar Sadboy, Kenny Austin, serta deretan aktor lainnya, “Pay Later 2” menghadirkan komedi keluarga dengan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai kejadian tak terduga, tingkah karakter yang unik, hingga urusan asmara yang bikin baper membuat perjalanan Tika semakin seru untuk diikuti.

Terdiri dari delapan episode, “Pay Later 2” kembali mengikuti Tika (Amanda Manopo), seorang selebtok yang sedang berusaha membangun kembali citra dan karirnya di media sosial. Namun, rencananya kali ini kembali diuji ketika masalah pinjaman online muncul lagi di keluarganya. Penyebabnya karena ulah sang adik, Umar (Fajar Sadboy), yang justru membuat kehidupan Tika semakin jauh dari kata tenang.

Alih-alih melanjutkan kuliah setelah lulus SMA, Umar malah terlibat judi online dan menggunakan uang kuliahnya untuk bekerja. Belum selesai sampai di situ, ia kembali terlilit hutang demi perempuan yang memanfaatkannya. Akibatnya, Tika harus ikut turun tangan menghadapi masalah sang adik, sementara ia sendiri masih sibuk membenahi karier dan citranya di media sosial.

Keseruan ini juga datang dari kehidupan keluarga Tika. Pak Sudi (Indra Birowo), sang ayah yang dikenal pandai menabung dan sudah menyiapkan biaya kuliah anak-anaknya, harus menerima kenyataan bahwa uang tersebut justru digunakan Umar untuk kepentingan lain.

Sementara itu, Bu Tantri (Roweina Umboh) berusaha menjaga keluarganya tetap kompak, bahkan ketika debt collector datang menagih hutang. Di tengah segala keribetan itu, urusan cinta ternyata tak mau ketinggalan. Ada Jefri (Kenny Austin), cowok kalem, sopan, dan perhatian yang punya kriteria husband material.

Namun, siapa sangka, Jefri justru menyimpan ketertarikan kepada Tika. Kehadirannya menambah warna dalam kehidupan Tika dan menghadirkan kisah romansa yang bikin baper di antara berbagai masalah yang belum selesai. Tak hanya Tika dan keluarganya, “Pay Later 2” juga diramaikan oleh berbagai karakter dengan tingkah dan cerita masing-masing.

Ada Keanu (Dustin Tiffani), Yuyun (Sarah Felicia), Pak Wilsen (Chew Kin Wah), Iman (Abdurrahman Arif), Miss Monjoyo (Nunung), Didi (Musdalifah Basri), Pak Tanto (Aming), serta Mario Caesar. Dengan perpaduan komedi, drama keluarga, dan kisah percintaan, “Pay Later 2” menghadirkan cerita yang ringan dengan berbagai situasi yang dekat dengan keseharian. “VISION+ ingin menghadirkan serial yang ringan, fun, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.