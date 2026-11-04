Sarah Berusaha Selamatkan Keira, Kutukan Makin Mengerikan di Episode 7 Serial POTE VISION+

JAKARTA – Setelah kematian Nurdin yang disaksikan langsung oleh Keira, ancaman kutukan POTE kini semakin dekat dengan para anggota tim medis. Sarah berusaha melindungi Keira dari kejaran entitas astral tersebut.

Namun, POTE justru datang membawa kematian dengan cara mengenaskan di hadapan Raka. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Sarah mulai menemukan kebenaran di balik masa lalu Cornelius dalam original series VISION+, POTE Episode 7. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Sejak kedatangan Sarah (Audi Marissa), Raka (Dito Darmawan), Fandy (Fandy Christian), Suci (Kiara McKenna), dan Keira (Fergie Brittany) ke Pulau Marunda, misi medis yang awalnya bertujuan membantu warga menghadapi wabah misterius justru berubah menjadi mimpi buruk. Berbagai kejadian gaib mulai menghantui mereka, terutama setelah rahasia kelam Telaga Terlarang perlahan terungkap.

Teror tersebut ternyata berkaitan dengan sosok Cornelius, seorang tentara Belanda yang harus menyaksikan istrinya dibunuh sebelum akhirnya dirinya ditenggelamkan di telaga. Dendam masa lalu membuat arwahnya bangkit sebagai POTE, entitas astral yang membawa kutukan mematikan.

Aturan kutukannya pun semakin jelas: siapa pun yang menyaksikan kematian seseorang akan menjadi korban berikutnya. Sebelumnya, kematian Nurdin setelah gagal menjadikan Disa sebagai tumbal ritual membuat situasi semakin mengerikan. Keira yang menyaksikan kejadian tersebut kini berada dalam bahaya karena menjadi target kutukan berikutnya. Ancaman ini membuat Sarah tidak tinggal diam dan berusaha mencari cara untuk melindungi Keira dari teror yang terus mengintai.