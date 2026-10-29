Pay Later 2 Tayang November di VISION+, Amanda Manopo Comeback Bareng Kenny & Fajar Sadboy!

JAKARTA – Popularitas di media sosial ternyata tidak selalu menjamin kehidupan berjalan mulus. Inilah situasi yang kembali harus dihadapi Tika (Amanda Manopo) dalam serial original VISION+ “Pay Later 2”.

Melanjutkan kisah sebelumnya, serial drama komedi ini membawa penonton kembali ke kehidupan Tika yang penuh lika-liku, mulai dari perjuangan membangun karier hingga persoalan keluarga yang datang silih berganti.

Diperankan oleh Amanda Manopo, Tika kembali berhadapan dengan masalah yang membuat rencana hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Kali ini, persoalan sang adik, Umar yang diperankan Fajar Sadboy, ikut menyeret keluarga mereka ke dalam situasi pelik.

Dengan perpaduan humor, konflik, dan cerita yang dekat dengan realitas, Pay Later 2 siap menghadirkan kelanjutan kisah yang menarik untuk diikuti. Serial ini akan mulai tayang pada 5 November 2026, dengan episode baru setiap Kamis di VISION+. Klik di sini untuk siap-siap nonton di VISION+.

Bagi Tika, media sosial merupakan bagian penting dari kehidupannya. Sebagai seorang selebtok, ia terbiasa memperhatikan konten, jumlah pengikut, dan interaksi dengan audiens. Setelah pengalaman buruk terkait pinjaman online di masa lalu, Tika kini berusaha memperbaiki reputasinya sekaligus menemukan kembali pijakan untuk mengembangkan karier.