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Animasi KIKO Episode Coral Day, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:30 WIB
Animasi KIKO Episode Coral Day, Minggu Pagi di RCTI
Animasi KIKO Episode Coral Day, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Menemani libur Anda bersama keluarga di akhir pekan, kini RCTI menghadirkan episode baru serial animasi KIKO Season 4. Episode baru ini akan membawa keseruan untuk dinikmati bersama keluarga di rumah.

Musim ini KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Liliana Tanoesoedibjo menekankan, selain menyajikan hiburan seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia.

Berikut sinopsis episode baru KIKO minggu ini. Penanaman koral di Neo Asri tidak berjalan lancar, ada yang keropos hingga membusuk. Keadaan semakin janggal dan Quizee pun menganalisis tanah. 

Namun dia kaget mengetahui ternyata pengeroposan koral disebabkan oleh zat kimia berbahaya yang mencemari tanah. Kiko cs pun segera mencari sumber masalahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Pastikan Anda membawa si kecil menonton episode Coral Day animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu, 8 November 2026, pukul 10.15 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB dan GTV setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB. 

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