Minggu Pagi, RCTI Tayangkan Episode Baru KIKO Season 4

JAKARTA - Menemani libur seru bersama keluarga, RCTI akan kembali menayangkan serial animasi KIKO Season 4. Dalam episode terbarunya, KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif.

Liliana Tanoesoedibjo menekankan, selain menyajikan hiburan seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode baru KIKO Season 4 yang akan tayang pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Karkus yang tidak puas dengan pilihan parfum di Algamart, akhirnya membuat racikan parfumnya yang diberi nama Eau De Karkus. Siapa sangka, ternyata banyak ikan yang menyukai parfum tersebut dan ingin memilikinya.

Bahkan untuk mendapatkan parfum Karkus tersebut, banyak ikan yang rela merogoh kocek dalam. Hal itu tentu saja membuat Karkus. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton episode Eau De Karkus KIKO Season 4 di RCTI, pada Minggu (23/8/2026), pukul 10.30 WIB.

Selain itu, si kecil juga bisa menonton KIKO Season 4 di MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 11.15 WIB. Sementara di GTV, series animasi populer ini akan tayang setiap Senin-Jumat, jam 09.00 WIB.

Produk animasi dari MNC Animation ini tak sekadar menyuguhkan aksi dan petualangan seru dalam setiap episodenya. Series ini juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan.

Animasi KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya. Program animasi KIKO juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.**



(SIS)

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