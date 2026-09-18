Animasi KIKO Season 4 Episode Robostyle, Minggu Pagi di RCTI

Animasi KIKO Season 4 Episode Robostyle, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Menemani liburan seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan episode baru. Kali ini, Anda bisa menikmati keseruan petualangan Kiko dan teman-temannya di ruang keluarga.

Dalam episode Robostyle minggu ini, Kiko diceritakan ingin mengganti gaya rambutnya. Dia pun mendatangi Robostyle Salon yang punya berbagai gaya rambut unik. Kiko datang saat ibunya Tini selesai memilih gaya rambut yang cocok untuknya di device.

Rob yang sedang menunggu giliran sambil main hoverball tak sengaja membentur Robostyle sampai rusak. Begitu tiba giliran Rob, Robostyle yang rusak malah mencukur kepalanya jadi punk mohawk.

Bagaimana reaksi Rob dengan gaya rambut barunya tersebut? Jangan lewatkan keseruan animasi KIKO Season 4 dengan episode Robostyle pada Minggu, 20 September 2026, pukul 10.15 WIB, hanya di RCTI.

Animasi KIKO tayang di RCTI, setiap Minggu, pukul 10.15 WIB. Sementara MNCTV, menayangkan series animasi populer ini setiap Senin-Jumat, pukul 11.00 WIB. Animasi KIKO juga tayang di GTV, setiap Senin-Jumat pukul 06.30 WIB.