KIKO Season 4 Episode Weather Bender, Tayang Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |10:30 WIB
KIKO Season 4 Episode Weather Bender, Tayang Minggu Pagi di RCTI
KIKO Season 4 Episode Weather Bender, Tayang Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menyemarakkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan series animasi KIKO Season 4. Pekan ini, Kiko dan teman-temannya akan menghadapi misteri baru dalam episode Weather Bender.

Kisahnya tentang konser tunggal Karkus yang terancam batal karena Neo Asri diprediksi akan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Karkus pun menghalalkan segala cara agar konsernya bisa berjalan lancar.

Salah satu aksi gilanya adalah mencuri remot pengendali awan milik Tingting. Namun remot pengendali awan itu tiba-tiba rusak dan membuat warga Neo Asri terjebak badai di Taman Kota. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Karena itu, pastikan Anda tidak melewatkan animasi KIKO Season 4 dengan episode Weather Bender, pada Minggu, 1 Maret 2026, pukul 08.00 WIB. 

Animasi KIKO tayang di RCTI, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB. Series animasi populer ini juga tayang di MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB, Sabtu pukul 09.30 WIB, dan Minggu, pukul 09.00 WIB.

