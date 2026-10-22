KIKO Episode Baru "SWITCHED" Minggu, 25 Oktober 2026 Jam 10.15 Pagi di RCTI

JAKARTA - Menemani libur anda yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan episode baru dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Musim ini KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Ibu Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode baru KIKO minggu ini.

Saat Kiko, Poli, dan Quizee sedang belanja di Algamart, Joe si manager Algamart terlihat panik karena sistem pengiriman sedang rusak. Akibatnya, banyak paket yang tertukar, rupanya paket milik Benjamin yaitu future motorcycle tertukar dengan sebuah mainan pesawat canggih yang seharusnya milik Barb si bocah lincah. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan KIKO episode baru "SWITCHED" Minggu, 25 Oktober 2026 Jam 10.15 Pagi di RCTI.